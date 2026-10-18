Хеттрик Краснопіра та вилучення Кудрика: Полісся у меншості обіграло Динамо

Житомирське Полісся перемогло київське Динамо у центральному матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Поєдинок для команди Руслана Ротаня розпочався катастрофічно. На 5-й хвилині Олег Кудрик у простій ситуації невдало відпасував партнеру по команді. Динамівець Бражко перехопив м'яч і пробив по воротах, але голкіпер Полісся відбив удар. Проте в цьому епізоді Кудрик зіграв рукою за межами штрафного майданчика. Після перегляду VAR арбітр Максим Козиряцький показав воротареві червону картку, залишивши Полісся в меншості.

Гості заволоділи ініціативою та на 19-й хвилині втілили свою перевагу в гол. Захисник Динамо Тарас Михавко вдало зіграв під час розіграшу кутового, забивши свій перший м'яч у сезоні.

Житомиряни ще до перерви зуміли відігратися. Після подачі з кутового відзначився форвард "вовків" Ігор Краснопір.

У середині другого тайму в центрі уваги опинився голкіпер Динамо. На 66-й хвилині Руслан Нещерет збив Сергія Чоботенка у штрафному майданчику. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий упевнено реалізував Краснопір.

Фінальну крапку в матчі поставив герой зустрічі Краснопір, який оформив хеттрик, скориставшись розрізною передачею Бабенка.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 18 жовтня

Полісся – Динамо 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 19 Михавко, 1:1 – 26 Краснопір, 2:1 – 68 Краснопір (з пенальті), 3:1 – 76 Краснопір

Полісся: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко, Араухо, Леандро (Краснічі, 8), Андрієвський (Бабенко, 60), Брагару (Крушинський, 60), Велетень (Волинець, 8), Краснопір (Гайдучик, 80).

Динамо: Нещерет, Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак, Бражко, Волошин (Ярмоленко, 70), Рубчинський (Михайленко, 83), Шапаренко (Лонвейк, 58), Кабаєв (Ба, 58), Пономаренко.

Попередження: Майсурадзе, 45, Араухо, 45, Михайліченко, 50 – Дубінчак, 40, Рубчинський, 53, Нещерет, 67.

Вилучення: Кудрик, 5 (гра рукою за межами штрафного)

Завдяки цій перемозі Полісся втрималося на другій сходинці таблиці, а Динамо залишилося на третьому місці.

Напередодні Шахтар в домашньому поєдинку мінімально обіграв Колос, Кудрівка сенсаційно розгромила Буковину, а Зоря на останніх хвилинах вирвала перемогу над Чорноморцем.