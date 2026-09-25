Силова команда: український тренер назвав сильні сторони Угорщини перед матчем з Україною

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран назвав сильні сторони збірної Угорщини перед матчем з Україною у Лізі націй.

Його слова передає UA-Футбол.

"Із того, що я бачив в оглядах та повноцінних матчах за участю нашого сьогоднішнього суперника, то Угорщина – силова команда, яка має дуже серйозну фізичну готовність. Угорці останнім часом достатньо додали у грі. В ній тон задає відомий усім по виступам у Ліверпулі Собослай. Це лідер команди, справжня зірка – тут навіть питань немає. У рідних стінах за підтримки заповнених трибун збірна Угорщини однозначно буде грати тільки на атаку, аби досягти максимального успіху", – зазначив фахівець.

Шаран вважає, що збірна України буде робити акцент на контролі м'яча та буде будувати гру через середню лінію.

"На рахунок пресингу мені важко сказати, адже невідомо, якою буде установка на гру. Думаю, що у більшій мірі наша збірна будуватиме гру у середній ланці. Тобто буде компактність у другій зоні у середньому блоці. Робитиметься акцент на контролі м'яча, що ми бачили у перших матчах під керівництвом Мальдери. Хлопці здорово це виконували", – розповів Шаран.

Зауважимо, що матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. З текстовою онлайн-трансляцією поєдинку ви можете ознайомитися за посиланням.

Це перший офіційний матч на міжнародному турнірі під орудою Мальдери. Нещодавно італійський наставник розповів про ключове завдання "синьо-жовтих" у Лізі націй.