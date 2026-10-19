Федецький назвав оптимального кандидата на посаду головного тренера Динамо

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає оптимальним варіантом призначення Максима Шацьких на посаду нового головного тренера Динамо Київ.

Про це він розповів на своєму Ютуб-каналі.

За словами Федецького, хоч він хотів бачити на цій посаді Мирона Маркевича, такий сценарій малоймовірний. Тому реальним варіантом є саме Шацьких.

"Варіанти, які можуть бути: Моурінью, Гвардіола, Луїс Енріке. Хотілося б сказати: Мирон Маркевич, але якщо заглибитися в історію, коли Мирон Богданович прийняв національну збірну і як він з неї пішов – думаю, це всі знають. Тому, мені здається, такий варіант малоймовірний, хоча, я вважаю, дуже непоганий.

Останнім часом ходять чутки на рахунок Максима Шацьких, який зараз тренує команду в Туркменістані. На даному етапі цей варіант я б розглянув. Цікаво було б подивитися на одного з рекордсменів української Прем'єр-ліги. Я думаю, він знає всю структуру зсередини Динамо, як вона працює. Чому б йому не довірити?

Я не вважаю, що Динамо буде довгий час без головного тренера. Так, будуть зараз готувати помічники Костюка до наступного туру. А там уже, якщо не помиляюся, в листопаді чемпіонат Туркменістану закінчується, а у Максима Шацьких закінчується контракт. Це інтригує", – підсумував Федецький.