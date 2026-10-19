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Федецький назвав оптимального кандидата на посаду головного тренера Динамо

Олександр Булава — 19 жовтня 2026, 16:41
Федецький назвав оптимального кандидата на посаду головного тренера Динамо
Артем Федецький та Мирон Маркевич
Інстаграм/artem_fedetskyy_44

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає оптимальним варіантом призначення Максима Шацьких на посаду нового головного тренера Динамо Київ.

Про це він розповів на своєму Ютуб-каналі.

За словами Федецького, хоч він хотів бачити на цій посаді Мирона Маркевича, такий сценарій малоймовірний. Тому реальним варіантом є саме Шацьких.

"Варіанти, які можуть бути: Моурінью, Гвардіола, Луїс Енріке. Хотілося б сказати: Мирон Маркевич, але якщо заглибитися в історію, коли Мирон Богданович прийняв національну збірну і як він з неї пішов – думаю, це всі знають. Тому, мені здається, такий варіант малоймовірний, хоча, я вважаю, дуже непоганий.

Останнім часом ходять чутки на рахунок Максима Шацьких, який зараз тренує команду в Туркменістані. На даному етапі цей варіант я б розглянув. Цікаво було б подивитися на одного з рекордсменів української Прем'єр-ліги. Я думаю, він знає всю структуру зсередини Динамо, як вона працює. Чому б йому не довірити?

Я не вважаю, що Динамо буде довгий час без головного тренера. Так, будуть зараз готувати помічники Костюка до наступного туру. А там уже, якщо не помиляюся, в листопаді чемпіонат Туркменістану закінчується, а у Максима Шацьких закінчується контракт. Це інтригує", – підсумував Федецький.

19 жовтня Динамо звільнило Ігоря Костюка після поразки від житомирського Полісся (1:3) у 9-му турі УПЛ-2026/27. Готувати команду до найближчих матчів чемпіонату України тимчасово буде Мацей Кендзьорек, який виконуватиме обов'язки головного тренера.

Перший матч без Костюка динамівці проведуть 23 жовтня, коли зіграють вдома проти Кудрівки. Початок – о 13:00.

Звільнення Костюка вже прокоментував Олег Федорчук, а Юрій Калитвинцев відреагував на можливий прихід до керма киян Максима Шацьких.

Динамо Київ Артем Федецький Максим Шацьких

Артем Федецький

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