ЗМІ дізналися, чи звільнятиме Олександрія Шарана з посади тренера після вильоту в Першу лігу

Олександрія не планує звільняти головного тренера Володимира Шарана, попри виліт команди у Першу лігу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Джерело також зазначає, що перед тренерським штабом поставлена задача на сезон, а саме перемога у Першій лізі та повернення в УПЛ.

Нагадаємо, Шаран втретє став тренером "містян" у березні поточного року.

Він двічі виводив Олександрію з Першої ліги до Української Прем'єр-ліги. За підсумком сезону-2018/19 команда вперше в історії здобула "бронзу" УПЛ та виступала в груповому раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, Олександрія зазнала поразки від Лівого Берега у стикових матчах за право виступати в УПЛ сезону-2026/27.