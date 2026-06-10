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ЗМІ дізналися, чи звільнятиме Олександрія Шарана з посади тренера після вильоту в Першу лігу

Олексій Мурзак — 10 червня 2026, 18:52
ЗМІ дізналися, чи звільнятиме Олександрія Шарана з посади тренера після вильоту в Першу лігу
Володимир Шаран
ФК Олександрія

Олександрія не планує звільняти головного тренера Володимира Шарана, попри виліт команди у Першу лігу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Джерело також зазначає, що перед тренерським штабом поставлена задача на сезон, а саме перемога у Першій лізі та повернення в УПЛ.

Нагадаємо, Шаран втретє став тренером "містян" у березні поточного року.

Він двічі виводив Олександрію з Першої ліги до Української Прем'єр-ліги. За підсумком сезону-2018/19 команда вперше в історії здобула "бронзу" УПЛ та виступала в груповому раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, Олександрія зазнала поразки від Лівого Берега у стикових матчах за право виступати в УПЛ сезону-2026/27.

Олександрія Володимир Шаран

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