Дуже важливо не програти цей матч: Шаран оцінив шанси Динамо проти Університаті Клуж

Головний тренер першолігової Олександрії Володимир Шаран висловився щодопершого матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому київське Динамо прийме Університатю Клуж.

Його цитує Sport.ua.

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Наставник "жовто-чорних" зізнався, що багато інформації про найближчого суперника киян не має, але точно сказав, зо ця команда йому знайома.

За його словами, за румунськими мірками Університатя Клуж є досить "міцним горішком". Адже це срібний призер місцевого чемпіонату, фіналіст кубкового розіграшу, який тепер представлятиме честь країни на євроарені. Тому динамівцям було непросто проти такого опонента.

"Та все ж із того, що я бачив по відеотрансляціях із тренувальних зборів, Динамо доволі непогано проводило контрольні матчі. Тож вважаю, що цей раунд київська команда повинна пройти", – сказав 54-річний спеціаліст.

Шаран зізнався, чи бачить обнадійливі моменти у готовності команди Ігоря Костюка.

"Так, звичайно. Як щодо тактичного фактору, так і фізичного. Було видно, що Динамо напередодні старту нового сезону у досить непоганій формі. Навіть незважаючи на відсутність офіційних поєдинків. В команді нині багато молодих футболістів, які прагнуть доводити свою профпридатність", – наголосив наставник.

Тренер Олександрії додав, що збереження молодих талантів клубу, Богдана Редушка та Матвія Пономаренка, дасть їм можливість ще більше прогресувати. Шаран також відзначив виступи Назара Волошина та Олександра Піхальонка.

Шаран поміркував, чи може арена у Любліні зіграти на руку киянам у першому поєдинку проти Унверситаті. Також наставник зробив свій прогноз на найближче протистояння.

"Вибирати не доводиться. До того ж, політика політикою, а спорт і, зокрема, футбол – це зовсім інші речі. Впевнений, що багато українців з трибун "Арени Люблін" будуть підтримувати нашу команду. Хоча все ж у першому поєдинку з Університатею динамівцям, мабуть, буде важче, ніж потім на виїзді. Тож дуже важливо не програти цей матч, зігравши на результат. Оцінюю шанси як 50 на 50. Хоча Університатя – серйозна команда. Тож будемо сподіватися на прохід першого раунду", – відповів Шаран.

Поєдинок Динамо – Університатя Клуж розпочнеться 9 липня о 20:00 (за київським часом). Зустріч можна буде переглянути – за посиланням.

Матч-відповідь запланований на 16 липня (о 20:30).

Зазначимо, що переможець цієї пари в наступному колі зіграє проти грецького ПАОКа. Якщо кияни не зможуть пройти далі, то далі протистоятимуть норвезькому Бранну в Лізі конференцій.

Раніше прогноз на майбутню гру зробив Максим Шацьких.