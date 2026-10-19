Зараз буде виникати чимало кандидатур: Калитвинцев – про можливий прихід Шацьких до керма Динамо

Колишній півзахисник київського Динамо Юрій Калитвинцев відреагував на те, що ще до звільнення Ігоря Костюка серед можливих кандидатів на посаду головного тренера киян називали Максима Шацьких.

Про це він висловився у коментарі "Українському футболу".

"У нас так часто буває, що не пішло у тренера і йому вже шукають заміну. Думаю, зараз буде виникати чимало кандидатур. Взагалі не звертаю на це уваги. Сьогодні говорять про Шацьких, завтра будуть про Ліппі писати, післязавтра ще про когось. Те, що Макс відповів, мовляв, готовий, то тут все логічно. Він тренер, який зростає й зрозуміло, що хоче тренувати команду вищого рівня й класу, ніж та, яку він очолює нині (киргизьку Азію – прим. ред.). Побачимо, про кого завтра писати будуть", – сказав Калитвинцев.

Шацьких працює у киргизькому клубі з листопада 2025-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 30 ігор (16 перемог, 8 нічиїх і 6 поразок).

Також колишній наставник житомирського Полісся лаконічно відповів, чи погодився б очолити киян, якби отримав відповідну пропозицію від Ігоря Суркіса.

"Ви тоді про це дізнаєтеся через певний час", – заявив Калитвинцев.

Наразі 58-річний спеціаліст перебуває без клубу.

Нагадаємо, що звільнення Костюка відбулося після поразки від житомирського Полісся, яке із 5-ї хвилини грало у меншості, у 9-му турі УПЛ-2026/27 (1:3). Після матчу Олександр Усик розповів, як мотивував "вовків" у перервах поєдинку.

Раніше Мирон Маркевич розкритикував гру динамівців у матчі проти команди Руслана Ротаня. Український наставник заявив, що гравці "біло-синіх" не відповідають рівню клубу.

Додамо, що Полісся набрало 22 бали та продовжує перегони за Шахтарем, який є лідером сезону (24 очки). Натомість Динамо з 16 пунктами замикає трійку лідерів. Однак киянам "у спину дихають" Карпати, Харків (в обох по 15 балів), ЛНЗ і Зоря (в обох по 14 очок).