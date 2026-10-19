Так і не став ватажком Динамо: Федорчук відреагував на звільнення Костюка

Український тренер Олег Федорчук розповів, що звільнення Ігоря Костюка з посади головного наставника київського Динамо було лише питанням часу, адже фахівцю так і не вдалося стати ватажком для столичної команди.

Про це він висловився у коментарі Sport.ua.

"Якщо одним реченням, то Ігор Костюк так і не став ватажком Динамо. А футболісти – вмілі психологи: вони тонко відчувають, чи є в тренера цей важливий інстинкт, і, відштовхуючись від цього, формують свою поведінку. На мій погляд, відставка Костюка була лише питанням часу. Адже вболівальники так і не дочекалися очікуваних зрушень у командних діях динамівців", – заявив Федорчук.

Відомий експерт також додав, що Костюк не визначився із виконавцями, які могли б скласти кістяк команди. Одним із таких яскравих прикладів є термінова оренда голкіпера Георгія Бущана із житомирського Полісся.

На думку Федорчука, поразка від Полісся, яке із 5-ї хвилини грало у меншості, у 9-му турі УПЛ (3:1) фактично вибила киян із боротьби за чемпіонство.

Також він прокоментував призначення Мацея Кендзьорека на посаду виконувача обов'язків головного тренера.

"Щоб дати вичерпну відповідь, треба бути всередині команди. Як відомо, поляк був помічником Костюка й відповідав за розіграш стандартних положень. Звісно, цього замало, щоб очолити команду на постійній основі. Хоча пригадується, що свого часу асистентом Сергія Реброва у Динамо був іспанець Рауль Ріанчо, який працював тренером із фізичної підготовки. Після відставки Реброва він безапеляційно заявляв, що готовий очолити київську команду. Проте до цього справа не дійшла. Думаю, схожа ситуація буде й із Кендзьореком. Це тимчасовий варіант", – зазначив Федорчук.

Раніше Мирон Маркевич розкритикував гру динамівців у матчі проти команди Руслана Ротаня. Український наставник заявив, що гравці "біло-синіх" не відповідають рівню клубу.

А лідер київського колективу Андрій Ярмоленко назвав поразку від "вовків" справедливим результатом.

Додамо, що Полісся набрало 22 бали та продовжує перегони за Шахтарем, який є лідером сезону (24 очки). Натомість Динамо з 16 пунктами замикає трійку лідерів. Однак киянам "у спину дихають" Карпати, Харків (в обох по 15 балів), ЛНЗ і Зоря (в обох по 14 очок).