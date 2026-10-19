Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ковалець назвав одного з ідеальних кандидатів на посаду тренера Динамо

Софія Кулай — 19 жовтня 2026, 12:47
Ковалець назвав одного з ідеальних кандидатів на посаду тренера Динамо
Сергій Ковалець
ФК Поділля

Колишній тренер запорізького Металурга Сергій Ковалець назвав Мирона Маркевича одним із ідеальних варіантів для київського Динамо.

На цю тему він висловився в інтерв'ю Sport.ua.

Він вважає, що УАФ припустилася помилки, коли не запросила культового наставника на посаду головного коуча збірної України.

"Я думаю, українець. Є Мирон Маркевич, якого не запросили у збірну України – це була помилка. Ми пам'ятаємо, як Мірча Луческу прийшов у Динамо – було багато конфліктів, але він зробив команду чемпіоном, виховавши Забарного і Миколенка. Я думаю, Динамо потрібен досвідчений тренер, який зможе заново запустити цю динамівську машину", – заявив Ковалець.

58-річний фахівець переконаний, що кияни повинні призначити на посаду головного тренера досвідченого спеціаліста, який матиме авторитет.

19 жовтня Динамо звільнило Ігоря Костюка після поразки від житомирського Полісся (1:3) у 9-му турі УПЛ-2026/27. Готувати команду до найближчих матчів чемпіонату України тимчасово буде Мацей Кендзьорек, який виконуватиме обов'язки головного тренера.

Звільнення Костюка вже прокоментував Олег Федорчук, а Юрій Калитвинцев відреагував на можливий прихід до керма киян Максима Шацьких.

Перший матч без Костюка динамівці проведуть 23 жовтня, коли зіграють вдома проти Кудрівки. Початок – о 13:00.

Додамо, що Динамо з 16 пунктами замикає трійку лідерів. Однак киянам "у спину дихають" Карпати, Харків (в обох по 15 балів), ЛНЗ і Зоря (в обох по 14 очок).

Читайте також :
У перервах дивилися перший бій з Ф'юрі: Усик зізнався, як мотивував гравців Полісся у матчі з Динамо
Динамо Київ Мирон Маркевич Сергій Ковалець

Динамо Київ

Зараз буде виникати чимало кандидатур: Калитвинцев – про можливий прихід Шацьких до керма Динамо
Так і не став ватажком Динамо: Федорчук відреагував на звільнення Костюка
У перервах дивилися перший бій з Ф'юрі: Усик зізнався, як мотивував гравців Полісся у матчі з Динамо
"На фронті рубався, як лев". Пам'яті колишнього футболіста збірної України Романа Максимюка
Браво всій команді: Ротань – про звитягу Полісся над Динамо вдесятьох

Останні новини