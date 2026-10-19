Ковалець назвав одного з ідеальних кандидатів на посаду тренера Динамо

Колишній тренер запорізького Металурга Сергій Ковалець назвав Мирона Маркевича одним із ідеальних варіантів для київського Динамо.

На цю тему він висловився в інтерв'ю Sport.ua.

Він вважає, що УАФ припустилася помилки, коли не запросила культового наставника на посаду головного коуча збірної України.

"Я думаю, українець. Є Мирон Маркевич, якого не запросили у збірну України – це була помилка. Ми пам'ятаємо, як Мірча Луческу прийшов у Динамо – було багато конфліктів, але він зробив команду чемпіоном, виховавши Забарного і Миколенка. Я думаю, Динамо потрібен досвідчений тренер, який зможе заново запустити цю динамівську машину", – заявив Ковалець.

58-річний фахівець переконаний, що кияни повинні призначити на посаду головного тренера досвідченого спеціаліста, який матиме авторитет.

19 жовтня Динамо звільнило Ігоря Костюка після поразки від житомирського Полісся (1:3) у 9-му турі УПЛ-2026/27. Готувати команду до найближчих матчів чемпіонату України тимчасово буде Мацей Кендзьорек, який виконуватиме обов'язки головного тренера.

Звільнення Костюка вже прокоментував Олег Федорчук, а Юрій Калитвинцев відреагував на можливий прихід до керма киян Максима Шацьких.

Перший матч без Костюка динамівці проведуть 23 жовтня, коли зіграють вдома проти Кудрівки. Початок – о 13:00.

Додамо, що Динамо з 16 пунктами замикає трійку лідерів. Однак киянам "у спину дихають" Карпати, Харків (в обох по 15 балів), ЛНЗ і Зоря (в обох по 14 очок).