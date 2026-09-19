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Шахтар – ЛНЗ: коли та де дивитися матч 7-го туру УПЛ

Софія Кулай — 19 вересня 2026, 11:47
Шахтар – ЛНЗ: коли та де дивитися матч 7-го туру УПЛ
Шахтар – ЛНЗ: де дивитися матч УПЛ
shakhtar.com

У неділю, 20 вересня, донецький Шахтар зустрінеться з черкаським ЛНЗ у 7-му турі УПЛ сезону-2026/27.

Матч стартує о 18:00 на "Арені Львів".

Протистояння можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Напередодні обидва колективи святкували перемоги в 1/16 фіналу Кубку України: Шахтар декласував Вільхівці (3:0), тоді як ЛНЗ лише по пенальті вибив Буковину 3:0 (основний час 0:0).

Щодо чемпіонату, то у минулому турі УПЛ обидві команди також здобули по 3 очки: "гірники" у домашньому поєдинку всуху (2:0) обіграли одеський Чорноморець, а команда Віталія Пономарьова переграла київську Оболонь (3:1).

Перед очною зустріччю донецький клуб посідає друге місце у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 15 балів. Черкаський колектив із 8 очками йде 7-м.

Це буде 7-ма лобова дуель між клубами. Наразі ЛНЗ лише одного разу перемагав донеччан (4:1), тоді як на рахунку "гірників" 4 звитяги. Ще одна гра завершилася нічиєю.

Раніше 28-річний атакувальний півзахисник Шахтаря Педріньйо повернувся після травми до тренувань в загальній групі.

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