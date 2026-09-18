Зоря – Динамо: коли та де дивитися матч 7-го туру УПЛ

У суботу, 19 вересня, луганська Зоря зіграє проти київського Динамо у 7-му турі УПЛ сезону-2026/27.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві.

Протистояння можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

До очної дуелі обидва колективи підходять у непоганому настрої. Кияни не програють у трьох останніх матчах, зокрема, дві поспіль перемоги – над вінницькою Нивою (1:0) в 1/16 фіналу Кубку України та розгром Епіцентра (3:0) у 6-му турі УПЛ.

Тоді як команда Віктора Скрипника також не знає гіркого смаку поразки у трьох останніх поєдинках – дві мирові 1:1 із Вересом і Буковиною в УПЛ, а також звитяга в 1/16 фіналу Кубку над Феніксом-Маріуполь (2:0).

У турнірній таблиці першості динамівці з 10 балами посідають 4-те місце. Натомість "мужики" з 8 очками йдуть 8-ми.

Додамо, що наступна лобова гра стане вже 93-ю в історії між цими командами: 57 перемог у "біло-синіх", 25 мирових та 10 звитяг у луганського клубу.

Напередодні Зоря підсилилася колишнім скандальним нападником киян Жерсоном Родрігесом.