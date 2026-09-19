Трубін відреагував на рятівний гол голкіпера Оболоні в УПЛ

Воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін залишив реакцію на гол голкіпера Оболоні Назарія Федорівського у матчі 7-го туру УПЛ-2026/27 у ворота Чорноморця.

Гравець збірної України лаконічно висловився про рідкісний м'яч в Інстаграмі УПЛ.

"Ставлю лайк", – написав Трубін.

Реакція Трубіна на гол Федорівського Скриншот із інстаграму УПЛ

На 90+3 хвилині 30-річний футболіст найкраще зіграв головою на другому поверсі після подачі з кутового. Результативний удар Федорівського врятував "пивоварів" від поразки в Одесі – нічия 1:1.

Назарій став лише другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гри. Першим це зробив Євген Боровик у 2010 році у матчі Кривбас – Арсенал.

Відзначимо, що автор м'яча виступає за основу Оболоні з квітня 2013-го. Відтоді 30-річний голкіпер провів за київську команду 221 поєдинок, у яких пропустив 266 голів і відіграв 69 ігор на нуль.

Чинний контракт Федорівського із "пивоварами" розрахований до 30 червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.

Підопічні Олександра Антоненка після 7 турів розташовується на 14-му місці серед 17 клубів УПЛ-2026/27, маючи у своєму активі лише 4 бали. Щодо Чорноморця, то одесити з 5 очками йдуть 12-ми.

У наступному 8-му турі першості, який відбудеться після міжнародної перерви на матчі збірних, Оболонь прийме Кривбас, тоді як Чорноморець зіграє вдома проти Харкова.