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Український тренер зробив несподіваний прогноз на матч Шахтар – Динамо у Кубку України

Софія Кулай — 19 вересня 2026, 07:05
Український тренер зробив несподіваний прогноз на матч Шахтар – Динамо у Кубку України
Шахтар – Динамо
fcdynamo.com

Український тренер Олег Федорчук розповів, що йому важко повірити в те, що сліпий жереб вдруге поспіль звів Шахтар та Динамо вже в 1/8 фіналу Кубку України з футболу-2026/27.

Його цитує Sport.ua.

На думку експерта, у киян буде більше шансів пробитися до чвертьфіналу через виступи "гірників" у єврокубках.

"На мій погляд, і цього разу в динамівців більше шансів на перемогу. Адже Шахтар у жовтні ще буде задіяний у Лізі чемпіонів, що додасть логістичних проблем. Тоді як у киян буде не такий насичений календар, та й придбані ними в останній момент легіонери вже встигнуть адаптуватися.

Тому у відсотковому співвідношенні віддаю перевагу підопічним Ігоря Костюка – 55:45", – сказав Федорчук.

Торік в 1/8 фіналу "біло-сині" переграли одвічного конкурента з рахунком 2:1.

Колишній футболіст виокремив ще дві гри, де зіштовхнуться практично рівні за силою суперники: Зоря – Кривбас і Лівий Берег – Верес. В інших матчах, на думку Федорчука, є явні фаворити.

Усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу

  • Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси) – Металіст (Харків)
  • Тростянець/Чернігів – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
  • Полісся (Житомир) – Новий Розділ (Новий Розділ)
  • Маяк (Сарни) – Харків (Харків)
  • Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг)
  • Карпати (Львів) – Олександрія (Олександрія)
  • Лівий Берег (Київ) – Верес (Рівне)

Базові дати поєдинків – 27-29 жовтня.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів (3:1). Сумарно кияни 14 разів здобували Кубок України, тоді як у Шахтаря – 15 таких титулів. Востаннє донеччани тріумфували у цьому кубковому турнірі у сезоні-2024/25.

Раніше головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав завдання "гірників" на кубковий турнір.

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