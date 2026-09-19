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Може, Мальдера сьомим викличе: голкіпер Оболоні – про свій гол у ворота Чорноморця

Денис Іваненко — 19 вересня 2026, 10:34
Може, Мальдера сьомим викличе: голкіпер Оболоні – про свій гол у ворота Чорноморця
Назарій Федорівський
ФК Оболонь

Голкіпер київської Оболоні Назарій Федорівський поділився емоціями від свого гола в матчі сьомого туру УПЛ проти одеського Чорноморця (1:1).

Його слова передає Sport РБК-Україна.

Воротар заявив, що пережив неймовірний момент на пола та відзначив подачу Сергія Суханова.

"Відчуття неймовірні, я дуже радий, що допоміг команді здобути важливу нічию. Дуже приємно увійти в історію мого рідного клубу. Хочу, щоб цей гол став поштовхом до наших майбутніх звитяг.

Подібного ніколи не відпрацьовував, але коли йшов у карний майданчик, майже завжди добирався до м'яча. Цього разу, завдяки чудовій подачі Суханова, вдалося навіть забити", – сказав Федорівський.

На жартівливе запитання, чи не планують у клубі тепер перевести його в лінію нападу, герой поєдинку відповів з гумором:

"Поки ні. Може, Мальдера сьомим викличе".

Зазначимо, що це був лише другий гол для Оболоні в нинішньому сезоні. Команда з чотирма очками наразі посідає 14-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі Оболонь зіграє із Кривбасом. Матч відбудеться 10 жовтня та має розпочатись о 18:00.

Нагадаємо, що Назарій на останніх доданих хвилинах пішов до чужого штрафного майданчика та забив головою. На його гол уже відреагував Анатолій Трубін.

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