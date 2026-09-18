28-річний хавбек Шахтаря повернувся до тренувань в загальній групі

28-річний атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо повернувся після травми до тренувань в загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це сталося за два дні до матчу "гірників" проти ЛНЗ, який має відбутися 20 вересня у межах сьомого туру УПЛ о 18:00.

Зауважимо, що Педріньйо востаннє виходив на поле у 2-му турі української першості проти Епіцентра (2:0 – перемога команди Арди Турана). У тому поєдинку бразилець відіграв всього 12 хвилин, після чого на його місце вийшов Єгор Назарина.

Додамо, що Педріньйо у минулому сезоні провів за донецький колектив 38 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 10 асистів.

Напередодні нападник розповів про складність життя в Україні в умовах повномасштабної війни.