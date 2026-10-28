Трішки була симпатія до Динамо: захисник Шахтаря оцінив перемогу в 1/8 фіналу Кубку України

Центральний захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар розповів, що перемога над київським Динамо (3:0) в 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 позитивно вплине на "гірників" не лише через те, що команда пройшла до чвертьфіналу турніру, а й через те, що донеччанам нарешті вдалося повернутися на переможний шлях.

Про матч він висловився в інтерв'ю для Maincast Sport.

"Завжди круто перемагати в дербі, неважливо, з яким рахунком. Після двох невдалих поєдинків для нас було дуже важливо повернутися на цей переможний шлях, тому, в принципі, думаю, заслужена перемога сьогодні (27 жовтня – прим. ред.)", – сказав 27-річний футболіст.

Також Бондар запевнив, що серед найбільших конкурентів у боротьбі за трофей ще залишається житомирське Полісся, яке в 1/8 фіналу 28 жовтня зіграє вдома з Новим Роздолом.

"Ще "вовки" залишилися. Але там у них інші команди – з Другої ліги, з Першої ліги. Я думаю, що до фіналу будуть грати з такими командами", – зазначив захисник донецького клубу.

Окрім цього, "гірник" похвалив роботу киян в обороні, які з 30-ї хвилини грали у меншості після вилучення Тараса Михавка. Захисник вже перепросив за свою поведінку.

"Я просто бачив, що це такий момент, як і з Інтером – він просто руками штовхнув в обличчя. Я думаю, це червона картка, як і Педрозо також отримав, коли він головою вдарив гравця Чорноморця. Зараз уже це все бачать, є ВАР, тому я думаю, трішки треба бути обережним. Чому дав жовту? Напевно, він подумав, що була якась штовханина і дав йому. Потім, напевно, трішки була симпатія до Динамо, але ніяких претензій до рефері не може бути", – відповів Бондар.

Шахтар збільшив відрив від Динамо за кількістю перемог в очних зустрічах у Кубку. Тепер у донеччан 12 звитяг проти 7-ми у "біло-синіх".

Після кубкового протистояння своїми емоціями поділилися наставники команд Арда Туран та Мацей Кендзьорек.

28 жовтня відбудуться ще чотири матчі 1/8 фіналу Кубку України. Стежити онлайн за поєдинками можна – тут.