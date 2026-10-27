Туран: І до вилучення Шахтар контролював гру

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу 3:0 над Динамо в 1/8 фіналу Кубку України-2026/27.

Слова турецького фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Ми усвідомлюємо вагу цієї перемоги, проте ми ніколи не дозволимо собі зухвалості чи якоїсь зверхності по відношенню до нашого суперника. Наші гравці заслужили відсвяткувати, однак потрібно, аби вони проявляли повагу і також концентрувалися на тому довгому шляху, який очікує на нас попереду.

Авжеж, грати 11 на 10 майже дві третини матчу – це дуже важливий момент, і я не буду його відкидати. Проте важливо також розуміти, що і до того вилучення ми контролювали гру, ми більше були на м'ячі. Це дербі, і мені сподобалося ставлення моїх гравців, мені сподобалася їхня мова тіла і те, як вони демонстрували бажання здобути перемогу від першої хвилини до фінального свистка", – заявив тренер.