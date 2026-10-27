Шахтар розгромив Динамо у Кубку України

Донецький Шахтар переміг київське Динамо у межах 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 з футболу.

Зустріч завершився з рахунком 3:0.

На 30-й хвилині кияни залишилися в меншості, захисник Тарас Михавко отримав пряму червону картку за удар рукою в обличчя Олега Очеретька під час стандартного положення. Головний арбітр матчу Віктор Копієвський сам не бачив епізоду, проте йому підказали асистенти.

Шахтар скористався чисельною перевагою на 43-й хвилині. Після подачі Єгора Назарини з кутового голкіпер Динамо Георгій Бущан невдало зіграв на виході, а Глейкер Мендоза після двох виграних підбирань влучно пробив із середньої дистанції.

"Гірники" подвоїли перевагу на 74-й хвилині. Аліссон на правому фланзі обіграв Дубінчака та навісив у воротарський майданчик, де Ізакі замкнув подачу, головою переправивши м'яч у сітку воріт.

Наприкінці зустрічі чергову атаку Шахтаря завершив Аліссон, встановивши остаточний рахунок матчу.

У компенсований час Динамо залишилося вдев’ятьох: після перегляду VAR арбітр вилучив Тіаре за фол проти Аліссона. А після фінального свистка червону картку отримав і Герреро через невдоволення святкуванням перемоги гравцями Шахтаря.

Зазначимо, що саме Динамо є чинним володарем Кубку України. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.

Кубок України

1/8 фіналу, 27 жовтня

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Мендоза, 2:0 – 74 Ізакі, 3:0 – 87 Аліссон

Шахтар: 31. Різник, 17. Тобіас, 5. Бондар (18. Грам, 88), 22. Матвієнко, 13. Енріке (16. Азаров, 76), 29. Назарина, 27. Очеретько (11. Невертон, 76), 6. Марлон (14. Ізакі, 63), 30. Аліссон, 77. Мендоса, 9. Еліас (2. Траоре, 63).

Динамо: 1. Бущан, 5. Сич (18. Тимчик, 65), 94. Кендзьора, 32. Михавко, 44. Дубінчак, 6. Бражко, 91. Михайленко (22. Кабаєв, 77), 10. Шапаренко (8. Пiхальонок, 77), 9. Волошин (66. Тіаре, 35), 16. Огундана, 11. Пономаренко (39. Герреро, 46).

Попереджені: Педру Енріке (15), Бондар (17), Очеретько (31), Марлон (37), Невертон (80).

Вилучені: Михавко (30), Тіаре (90+1), Герреро (90+3).

Нагадаємо, напередодні Верес переграв Лівий Берег завдяки голу Веслі Помба.