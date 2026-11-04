Бондар оцінив справедливість поразки Шахтаря від Спортинга в Лізі чемпіонів

Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився думками щодо поразки від Спортинга (0:1) у поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Ми дуже засмучені, адже програли другий матч поспіль у Лізі чемпіонів. Хоча, якщо поглянути на хід ігор, гадаю, ми не заслуговували на ці дві поразки, але маємо те, що маємо. Гра була рівною. Вважаю, що за кількістю створених моментів ми навіть перевершили суперника. Ми пропустили необов'язковий гол, натомість не реалізували жодного зі своїх численних моментів. Гадаю, такі нагоди ми, безумовно, повинні перетворювати на голи. На нас чекають ще чотири поєдинки в Лізі чемпіонів. Наступний із них – домашній проти Фенербахче. Ми зробимо все від нас залежне, щоб здобути позитивний результат і порадувати наших уболівальників", – сказав Бондар.

Зазначимо, шо в турнірній таблиці Ліги чемпіонів підопічні Арди Турана наразі посідають 20 місце, набравши чотири залікові бали. В першому турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у другому здолали АЕК (3:1), а в попередньому – в більшості поступились Інтеру (0:1).

Наступним суперником "гірників" стане Фенербахче. Гра відбудеться 25 листопада в Лондоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні наставник Шахтаря висловився про матч із "левами". Він розкритикував суддівство та своїх гравців за погану реалізацію моментів.