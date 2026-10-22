Ми не заслуговували на поразку: Бондар – про матч з Інтером у ЛЧ

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар підсумував поразку від Інтера (0:1) у матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Оборонець пояснив, чому його команда програла матч перебуваючи в чисельній більшості.

"Тому що це дуже хороша, кваліфікована команда, чемпіон Італії. Гадаю, для них немає різниці, грати вдесятьох чи в одинадцятьох. Прикра поразка, на яку, вважаю, ми не заслуговували.

Завжди можна уникнути голів, особливо таких непотрібних. Але ми втратили м'яч і вже не встигли зорієнтуватися. Пішла гарна передача мені за спину, суперник вибіг і забив.

Це гра моментів: вони реалізували, а ми – ні.

Висновки? Не припускатися помилок, щоб не було прикрих поразок, навіть від таких команд, як Інтер", – підсумував Бондар.