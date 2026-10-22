Ми не заслуговували на поразку: Бондар – про матч з Інтером у ЛЧ
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар підсумував поразку від Інтера (0:1) у матчі третього туру Ліги чемпіонів.
Його слова передає пресслужба "гірників".
Оборонець пояснив, чому його команда програла матч перебуваючи в чисельній більшості.
"Тому що це дуже хороша, кваліфікована команда, чемпіон Італії. Гадаю, для них немає різниці, грати вдесятьох чи в одинадцятьох. Прикра поразка, на яку, вважаю, ми не заслуговували.
Завжди можна уникнути голів, особливо таких непотрібних. Але ми втратили м'яч і вже не встигли зорієнтуватися. Пішла гарна передача мені за спину, суперник вибіг і забив.
Це гра моментів: вони реалізували, а ми – ні.
Висновки? Не припускатися помилок, щоб не було прикрих поразок, навіть від таких команд, як Інтер", – підсумував Бондар.
Зазначимо, що наставник донеччан Арда Туран також вважає, що його підопічні заслуговували на кращий результат. Він переконаний, що цей досвід буде корисний для розвитку молодих гравців.
Шахтар після трьох турів має у своєму активі чотири залікові бали. Наразі "гірники" посідають 17-те місце в турнірній таблиці.
Наступним суперником донецького клубу в Лізі чемпіонів стане Спортинг. Гра відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 19:45 за київським часом.