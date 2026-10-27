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Михавко: Я розумію, що ця поразка через мою червону картку

Олександр Булава — 27 жовтня 2026, 20:34
Михавко: Я розумію, що ця поразка через мою червону картку

Захисник Динамо Тарас Михавко перепросив у партнерів по команді та в уболівальників за червону картку в матчі 1/8 фіналу проти Шахтаря (0:3).

Про це футболіст сказав у коментарі УПЛ ТБ.

Після завершення зустрічі Михавко зі сльозами на очах вибачався перед фанатами киян на "Арені Львів".

"У першу чергу я б хотів вибачитися перед уболівальниками, тому що це була, можна сказати, необдумана дія, через яку я залишив команду в меншості. І я розумію, що це чиста поразка через мою червону картку. Я дуже-дуже сильно вибачаюся. Розумію, що це ніяк не вплине на сьогоднішній результат, але я б хотів сказати, що це буде один із тих моментів у кар'єрі, який стане для мене уроком.

Сподіваюся, що такого більше не повториться, і вибачаюся ще раз перед уболівальниками, всіма та перед командою, тому що ця поразка – чисто через те, що я залишив команду в меншості", – сказав захисник.

У наступних матчах Михавко пообіцяв виправити ситуацію.

"Звичайно, що є попереду чемпіонат, і будемо всі сили викладати для того, щоб добитися найвищого місця в чемпіонаті. Я обіцяю, що наступна гра з Шахтарем буде дуже-дуже інтенсивною. Я хочу сказати, що будемо викладатися на всі 100", – підсумував Михавко.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо та вийшов у чвертьфінал Кубку України.

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