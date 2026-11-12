Здобути дві перемоги: Бондар розкрив завдання збірної України на найближчі матчі Ліги націй

Центральний захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар розповів, що у двох наступних матчах Ліги націй-2026/27 збірна України ставить перед собою максимальну ціль – здобути дві перемоги.

Про це він висловився у коментарі ютуб-каналу ВЗБІРНА.

"Здобути дві перемоги і для нас це буде дуже важливо, якщо дивитися на турнірну таблицю. Ми хочемо потрапити в групу А. Будемо від гри до гри. Потрібно вигравати першу гру. Будемо дивитися, як там в інших команд. Максимальний результат, який від нас очікують", – сказав центрбек.

Також оборонець "гірників" зізнався, чи розглядає його Андреа Мальдера на позиції правого флангового захисника. Бондар наголосив, що не отримує багато ігрової практики у національній команді, тому якщо у нього виникає можливість вийти на поле у синьо-жовтій футболці, то він завжди викладається на максимум.

"Навіть якщо я граю не на своїй рідній позиції. Функції зрозумілі, він все розказує у деталях. Дуже багато ви сьогодні побачили тактики, дуже багато ми будемо робити ще до першої, до другої гри. Також буде дуже багато теорії. Він дуже детально ставиться до цього. Потрібно виходити на поле і віддаватися на повну. Якщо мене розглядають як правого захисника, буду грати правого", – додав Валерій.

14 листопада підопічні Андреа Мальдери зіграють із Північною Ірландією, а вже 17 листопада протистоятимуть Грузії. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 (за київським часом).

Нагадаємо, що "синьо-жовті" у попередніх чотирьох іграх здобули одну перемогу (над угорцями 1:0), розписали нульову мирову з Грузією, а також зазнали двох поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 4 бали. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 очок), тоді як Угорщина з 7 пунктами йде другою. Групу замикають грузини, у яких 2 набрані очки.