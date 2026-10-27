Три голи, три вилучення та сльози Михавка: як Шахтар із розгромом взяв реванш у Динамо в Кубку України

У Львові на "Арені Львів" відбувся матч 1/8 фіналу Кубку України, в якому донецький Шахтар та київське Динамо розіграли путівку до чвертьфіналу турніру.

Минулого року гранди вітчизняного футболу також зустрічалися на цій стадії, і тоді столичний клуб здобув перемогу з рахунком 2:1, а в підсумку здобув трофей, завдяки чому отримав путівку до кваліфікації Ліги Європи.

Тож команді Арди Тюрана мотивації не бракувало. Утім, те ж саме можна сказати й про підопічних Мацея Кендзьорека, адже для них це був останній шанс врятувати цей сезон після провальної єврокубкової кампанії та невдалого старту сезону в УПЛ.

Попри відносно прохолодну погоду наприкінці жовтня, на трибунах вже зі стартових хвилин було гаряче: ультрас "гірників" запустили "димовуху", даючи відсіч сектору уболівальників принципового суперника.

Далі фани обох команд раз по раз запалювали фаєри, міряючись запасами піротехніки, яку їм вдалося пронести на трибуни.

Попри безумовний статус одного з найцікавіших поєдинків в українському футболі, початок зустрічі вийшов небагатим на моменти. Так було до 30-ї хвилини, поки львів'янин Тарас Михавко не отримав червону картку за відмашку в боротьбі з Олегом Очеретьком, залишивши "біло-синіх" вдесятьох.

Якщо до цього гра була рівною, то у чисельній більшості Шахтар заволодів ініціативою, яка на 42-й хвилині вилилася в забитий м'яч. Голом у воротах Георгія Бущана відзначився венесуельський вінгер Глейкер Мендоса, який успішно зіграв на підбиранні після розіграшу кутового. ЦІкаво, що раніше Динамо відмовилося підписувати цього легіонера через нібито складний характер...

У другому таймі вболівальникам Динамо стало настільки спекотно, що вони вирішили роздягнутися до пояса. Проте цей перформанс не зміг надихнути їхніх улюбленців на результативні атаки. Гаряче було також і їхнім візаві, улюбленці яких, відчувши "смак крові", не збавляли обертів.

На екваторі другої половини зустрічі спрацювала заміна від Турана: Ізакі, який вийшов на поле замість Марлона Гомеса, став джокером у рукаві турецького фахівця. Спершу 19-річний бразилець подвоїв перевагу чинного чемпіона України, а наприкінці основного часу ще й асистував Аліссону.

Та лише розгромним рахунком все не обмежилося – фінальною крапкою стала пряма червона картка для Тіаре в компенсований час після перегляду VAR (спершу рефері обмежився жовтою). Та догравати удев'ятьох Динамо довелося лічені секунди: майже одразу арбітр дав фінальний свисток.

Утім, після завершення матчу палкі перепетії на полі не закінчилися: червону картку за емоції отримав ще й Герреро. А Михавко, вилучення якого багато у чому стало вирішальним у ході зустрічі, зі сльозами на очах вибачався перед уболівальниками.

Тож Кубок України отримає нового володаря – Динамо не зможе захистити трофей і тепер буде намагатися якомога вище фінішувати у чемпіонаті, аби наступного року реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

Натомість Шахтар, своєю чергою, взяв реванш, вибив одного з головних претендентів на кубок і тепер має всі шанси для того, аби виграти престижний трофей після річної перерви.

Довго чекати нового Класичного не доведеться: вже 8 листопада, у цьому ж місці, Шахтар та Динамо знову поміряються силами, однак вже у чемпіонаті. Чи зможе тренерський штаб Кендзьорека зробити висновки з цієї поразки – побачимо менш ніж за два тижні.

У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на Динамо чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із "біло-синіми" та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

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