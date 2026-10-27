Кендзьорек: Дуже складно грати у меншості проти Шахтаря

Виконувач обов'язки головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек відреагував на поразку в матчі 1/8 фіналі Кубку України від Шахтаря (0:3).

Його слова передає пресслужба клубу.

"У мене також було відчуття, що до певного моменту ми контролювали перебіг матчу. Звісно, Шахтар більше володів м'ячем, але ми контролювали гру без м'яча. Ми закривали вільні зони та намагалися реалізувати свій план.

Ми вже розуміли, як вони будують свої атаки, як діють у двох-трьох різних варіантах, і намагалися знаходити протидію. Я вважаю, що до певного моменту вони не створювали особливо небезпечних моментів, натомість у нас були свої нагоди, якими ми не скористалися.

Але потім... Я не хочу все списувати на вилучення, проте, коли граєш у меншості проти Шахтаря, команди з таким рівнем виконавців, це дуже складно. У такі моменти індивідуальна майстерність футболістів суперника може стати вирішальною. Зараз Шахтар перебуває в хорошій формі, і це також потрібно враховувати", – сказав тренер.