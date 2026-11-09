Нам потрібні дві перемоги: Бондар – про матчі збірної України у Лізі націй

Захисник збірної України Валерій Бондар розповів про цілі команди у найближчих матчах Ліги націй.

Про це він сказав під час відкритого тренування національної команди в Ужгороді на стадіоні "Авангард".

"Дуже багато наших уболівальників прийшло, тому хочеться з ними поспілкуватися та подякувати за підтримку. Що стосується збірної – очікування великі: нам потрібні дві перемоги, і команда зробить усе задля цього", – заявив Бондар.

Напередодні національну команду через ушкодження залишив нападник київського Динамо Матвій Пономаренко. Замість нього до національної команди приєднається форвард Болоньї Артем Довбик.

14 листопада "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.