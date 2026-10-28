Наш маленький всесвіт: зірка Шахтаря і його дружина замилували мережу сімейними фото з нагоди півріччя донечки

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар і його дружина Дар'я Савіна відзначили особливу сімейну дату — їхній донечці виповнилося шість місяців.

З цієї нагоди пара поділилася зворушливими сімейними фотографіями в Instagram і присвятила маленькій іменинниці надзвичайно ніжний допис.

"Вчора нашому маленькому всесвіту виповнилося пів року", — написали Валерій і Дар'я, зізнавшись, що поява доньки докорінно змінила їхнє життя.

Подружжя розповіло, що за ці шість місяців відкрило для себе зовсім новий вимір любові, який неможливо описати словами чи порівняти з будь-чим іншим. За їхніми словами, донечка навчила їх глибше відчувати, сильніше любити, цінувати кожну мить і знаходити щастя навіть у найпростіших речах.

Бондар і Савіна також зізналися, що досі не можуть повірити, наскільки велике щастя може вміститися в такій маленькій людині. Вони наголосили, що донька назавжди залишиться для них особливою, навіть коли виросте й перестане потребувати батьківських обіймів так, як зараз.

"З появою якої наше життя розділилося на "до" і "після". І це "після" стало найпрекраснішим, що з нами траплялося", — поділилися емоціями батьки.

Нагадаємо, донечка Валерія і Дарії з'явилася на світ 23 квітня, про що пара оголосила у соцмережах, назвавши її Емілією.

Напередодні дружина захисника донецького клубу поділилася з підписниками новою фотосесією біля розкішного авто.