Відповідь Роналду на рекорд Мессі, нова вершина Кейна та матч життя для Хорватії: анонс 13-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 з футболу залишилося зіграти заключні матчі другого туру групового етапу. 13-й ігровий день обіцяє бути надзвичайно цікавим і не менш видовищним, ніж попередній.

Фанати Кріштіану Роналду очікують відповіді свого кумира на рекорд Ліонеля Мессі, який напередодні став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Форвард збірної Англії Гаррі Кейн перевірить на міцність захист Гани, Хорватія спробує реабілітуватися за провал у першому турі, а Колумбія прагнутиме закріпити лідерство в групі K.

Розклад матчів 13-го дня ЧС-2026

Ігрову програму відкриють два поєдинки вечірнього слота: Португалія зіграє з Узбекистаном, а Англія зустрінеться з Ганою.

У ніч на 24 червня відбудуться матчі за участю Панами та Хорватії, а також Колумбії та ДР Конго.

Вівторок, 23 червня

20:00. Португалія – Узбекистан (Група K)

23:00. Англія – Гана (Група L)

Середа, 24 червня

02:00. Панама – Хорватія (Група L)

05:00. Колумбія – ДР Конго (Група K)

Португалія – Узбекистан: чи перерве Роналду безгольову серію на Мундіалях?

Поєдинок між Португалією та Узбекистаном відбудеться на арені "NRG Стедіум" у Х'юстоні.

У першому турі португальці несподівано втратили очки в матчі проти ДР Конго (1:1). У центрі уваги опинився Кріштіану Роналду, чия безгольова серія на чемпіонатах світу триває вже п'ять матчів поспіль.

Втім, матч проти дебютанта Мундіалю може стати для легендарного нападника особливим. Якщо Роналду відзначиться голом, він стане першим футболістом в історії, який забивав на шести різних чемпіонатах світу.

Фанат збірної Португалії підтримує Кріштіану Роналду Getty Images

Натомість Узбекистан розпочав турнір поразкою від Колумбії (1:3), однак команда Фабіо Каннаваро залишила непогане враження своєю сміливою грою в атаці та точно не збирається зосереджуватися виключно на персональній опіці Роналду.

"Нам нічого втрачати. Португалія любить контролювати гру. Вони почнуть агресивно, покажуть швидкість. Ми будемо готові до цього. У нас є стратегія. Я знаю, що нам протистоятиме дуже сильна команда. Постараємося зробити все можливе, щоб залишатися у грі до кінця", – сказав перед матчем головний тренер Узбекистану.

Історія протистояння

Поєдинок на ЧС-2026 відкриє нову сторінку в історії обох збірних, адже раніше Португалія та Узбекистан жодного разу не зустрічалися між собою.

Орієнтовні склади

Поєдинок другого туру пропустить центральний захисник португальців Томаш Араужу. У збірної Узбекистану через травму не зіграє півзахисник Джалоліддін Машаріпов.

Португалія: Діогу Кошта – Семеду, Діаш, Вейга, Канселу – Вітінья, Невеш – Консейсау, Бруну Фернандеш, Фелікс – Роналду.

Діогу Кошта – Семеду, Діаш, Вейга, Канселу – Вітінья, Невеш – Консейсау, Бруну Фернандеш, Фелікс – Роналду. Узбекистан: Юсупов – Хусанов, Мозговой, Урозов – Карімов, Шукуров, Урінов, Абдуллаєв – Файзуллаєв, Насруллаєв – Шомуродов.

Англія – Гана: битва лідерів групи

Поєдинок лідерів групи L між збірними Англії та Гани відбудеться на стадіоні "Жилетт Стедіум" у Фоксборо поблизу Бостона.

"Англійські леви" впевнено стартували на турнірі, здолавши Хорватію з рахунком 4:2. Особливо яскраво проявив себе Гаррі Кейн, який оформив дубль.

Капітан англійців уже має 10 голів на чемпіонатах світу та зрівнявся з Гарі Лінекером за кількістю м'ячів на Мундіалях серед гравців збірної Англії. Гол у ворота Гани дозволить Кейну одноосібно очолити цей рейтинг.

Гаррі Кейн продовжує гонитву за рекордами збірної Англії на ЧС Getty Images

Збірна Гани виглядала менш переконливо у матчі з Панамою (1:0) та вирвала перемогу лише в компенсований час. Втім, "Чорні зірки" вкотре продемонстрували свій характер.

Історія матчів

Суперники зустрічалися лише одного разу. У 2011 році товариський матч завершився внічию – 1:1.

29.03.2011. Товариський матч. Англія – Гана 1:1

Орієнтовні склади

Через ушкодження англійцям не допоможе правий захисник Тіно Лівраменто.

Англія: Пікфорд – Ріс Джеймс, Конса, Стоунз, О'Райлі – Райс, Андерсон – Мадуеке, Беллінгем, Гордон – Кейн.

Пікфорд – Ріс Джеймс, Конса, Стоунз, О'Райлі – Райс, Андерсон – Мадуеке, Беллінгем, Гордон – Кейн. Гана: Асаре – Опоку, Аджетей, Їренкі, Сеная – Семеньйо, Овусу, Менса, Е. Нуама – Партеї – Джордан Айю.

Панама – Хорватія: чи врятують "картаті" свою кампанію на ЧС-2026?

Поєдинок групи L між збірними Панами та Хорватії відбудеться на стадіоні БМО Філд у Торонто.

Для Хорватії ця зустріч має надзвичайно важливе значення. Після поразки від Англії команда Златко Далича опинилася на останньому місці в групі та більше не має права на помилку.

Футболісти збірної Хорватії x.com/HNS_CFF

Панама ж залишила приємне враження у грі проти Гани. Лише втрата концентрації в компенсований час позбавила "Канальщиків" нічиєї.

Збірна Панами ще жодного разу не перемагала на чемпіонатах світу, тому матч проти Хорватії може стати історичним.

Історія протистоянь

Раніше збірні Панами та Хорватії не зустрічалися.

Орієнтовні склади

У складі Панами під питанням участь Адальберто Карраскільї.

Панама: Москера – Рамос, Кордоба, Блекман – Мурільйо, К. Мартінес, Гарві, Андраде – Барсенас, Вотерман, Х. Л. Родрігес.

Москера – Рамос, Кордоба, Блекман – Мурільйо, К. Мартінес, Гарві, Андраде – Барсенас, Вотерман, Х. Л. Родрігес. Хорватія: Лівакович – Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол – Модрич, Ковачич – Батуріна, Сучич, Перишич – Будімір.

Колумбія – ДР Конго: лідер групи проти непоступливого андердога

Поєдинок на арені "Естадіо Акрон" у Гвадалахарі закриватиме програму не лише ігрового дня, а й усього другого туру.

Колумбія після перемоги над Узбекистаном очолює групу K і в разі нового успіху може достроково гарантувати собі вихід до плейоф.

Команда Нестора Лоренсо вважається фаворитом протистояння та має у своєму складі чимало яскравих виконавців на чолі з Луїсом Діасом.

Луїс Діас у матчі проти Узбекистану Getty Images

Втім, ДР Конго вже продемонструвала свій потенціал, відібравши очки у Португалії. Африканська збірна може здобути історичну перемогу та серйозно наблизитися до виходу з групи.

Історія протистоянь

Майбутній матч стане дебютним в історії протистояння збірних Колумбії та ДР Конго.

Орієнтовні склади

Під питанням участь нападника конголезців Тео Бонгонда.

Колумбія: Варгас – Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка – Лерма, Аріас – Л. Діас, Х. Родрігес, Пуерта – Л. Суарес.

Варгас – Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка – Лерма, Аріас – Л. Діас, Х. Родрігес, Пуерта – Л. Суарес. ДР Конго: Нзау – Ван-Біссака, Мбемба, Туанзебе, Капуаді, Масуаку – Мукау, Мутуссамі, Кайємбе – Вісса, Бакамбу.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.