Екстренер Мілана – серед претендентів на заміну Мартінесу в збірній Португалії

Керівництво Федерації футболу Португалії визначилося з шортлистом кандидатів на заміну чинному головному тренеру національної збірної Роберто Мартінесу.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За його інформацією, у шортлисті присутні імена трьох тренерів. Це Жорже Жезуш, Абель Феррейра та Сержіу Консейсау. Також до свого призначення у мадридський Реал у списку був і Жозе Моурінью.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про те, що Мартінес покине свою посаду після чемпіонату світу незалежно від результату збірної Португалії на турнірі. Іспанський фахівець може повернутися в АПЛ або очолити Аль-Наср, з яким наразі працює саме Жорже Жезуш.

Абель Феррейра з 2020 року тренує Палмейрас, а останнім місцем роботи Консейсау був інший клуб із Саудівської Аравії, Аль-Іттіхад.