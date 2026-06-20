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Екстренер Мілана – серед претендентів на заміну Мартінесу в збірній Португалії

Олег Дідух — 20 червня 2026, 17:52
Екстренер Мілана – серед претендентів на заміну Мартінесу в збірній Португалії
Жорже Жезуш
ФК Аль-Хіляль

Керівництво Федерації футболу Португалії визначилося з шортлистом кандидатів на заміну чинному головному тренеру національної збірної Роберто Мартінесу.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За його інформацією, у шортлисті присутні імена трьох тренерів. Це Жорже Жезуш, Абель Феррейра та Сержіу Консейсау. Також до свого призначення у мадридський Реал у списку був і Жозе Моурінью.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про те, що Мартінес покине свою посаду після чемпіонату світу незалежно від результату збірної Португалії на турнірі. Іспанський фахівець може повернутися в АПЛ або очолити Аль-Наср, з яким наразі працює саме Жорже Жезуш.

Абель Феррейра з 2020 року тренує Палмейрас, а останнім місцем роботи Консейсау був інший клуб із Саудівської Аравії, Аль-Іттіхад.

Збірна Португалії з футболу Жорже Жезуш Сержіу Консейсау

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