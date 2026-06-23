Ми будемо готові до цього: Каннаваро – про план Узбекистану на гру проти Португалії

Наставник збірної Узбекистану Фабіо Каннаваро поділився очікуваннями від матчу проти Португалії на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Reuters.

Італійський фахівець заявив, що тренерський штаб розробив тактику на цю гру та сподівається, що вона буде втілена в життя. Він підкреслив, що розуміє складність завдання, яке стоїть перед дебютантом Мундіалів.

"Нам нічого втрачати. Португалія любить контролювати гру. Вони почнуть агресивно, покажуть швидкість. Ми будемо готові до цього. У нас є стратегія. Я знаю, що нам протистоятиме дуже сильна команда. Постараємося зробити все можливе, щоб залишатися у грі до кінця.

Нам потрібно більше бойового духу, ніж проти Колумбії. Ми не можемо безцільно бігати по полю. Ми не можемо думати лише про Криштіану Роналду. Він один із найкращих гравців в історії, але в Португалії багато сильних футболістів. Водночас він здатний забити в будь-якій ситуації. Потрібно бути дуже обережними", – сказав Каннаваро.