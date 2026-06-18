Гана на останніх хвилинах вирвала перемогу в Панами у нудному матчі ЧС-2026

Гана – Панама на ЧС-2026 з футболу

У ніч проти 18 червня збірна Гани мінімально обіграла Панаму у рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок закінчився за рахунком 1:0.

Перша половина зустрічі минула без великої кількості моментів. Про це свідчили нулі у графі "удари" та "удари у площину" від Гани за підсумками перших 45 хвилин.

У пам'яті закарбувалися лише постріл Ватермана, який у красивому стрибку парирував голкіпер Аті-Зігі, а також момент із падінням Мартінеса у штрафному майданчику господарів. Однак усі апеляції панамців були проігноровані головним арбітром зустрічі.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Після відпочинку збірна Гани була змушена змінити голкіпера. Аті-Зігі, який просив допомогу медиків наприкінці першого тайму, не зміг продовжити гру. Замість нього у ворота став Асаре.

Із роздягальні ганці вийшли із правильним настроєм та були зі старту значно активніші, аніж у першому таймі.

На 60-й хвилині Мартінес небезпечно пробив під ближню стійку. М'яч влетів у сітку воріт, але із зовнішньої сторони.

Через п'ять хвилин Мурільйо відзначився розкішною самовіддачею. Амір в останній момент вибив м'яч з-під ніг Аю, який вже летів замикати простріл у штрафному майданчику Панами.

У другому таймі обидві команди продемонстрували рівну гру. Лише у компенсований до матчу час Їренк'ї приніс перемогу Гані.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий етап, 1-й тур, група L, 18 червня

Гана – Панама 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+5 Їренк'ї

В іншому матчі групи L Англія обіграла Хорватію 4:2. Дубль у свій активі запив Гаррі Кейн, який став найкращим гравцем поєдинку.

У наступному турі Гана зіграє проти Англії (23 червня о 23:00 за київським часом), а Панама 24 червня поміряється силами з Хорватією (о 02:00).