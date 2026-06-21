Він завжди буде готовий грати: Далот – про критику на адресу Роналду

Захисник збірної Португалії Діогу Далот висловився щодо Кріштіану Роналду та його реакції на критику.

Слова футболіста передає ESPN.

Гравець Манчестер Юнайтед заявив, що капітан команди спокійно все сприймає. Він запевнив, що 41-річний форвард приносить багато користі збірній.

"Усі вже знають, як добре Кріштіану справляється з критикою. У нього понад 20 років досвіду виступів за збірну. Думаю, він передає команді впевненість, а критика – це просто частина гри, особливо з урахуванням рівня, на якому ми граємо, беручи участь в одному з найбільших, якщо не найбільшому турнірі у світі. Впевненість, яку він вселяє в нас, а ми – в нього, завжди була та завжди буде однаковою. Поки він представляє збірну, думаю, ця якість у нього залишатиметься й він завжди буде готовий грати", – сказав Далот.

Зазначимо, що після першого туру ЧС-2026, у якому Португалія зіграла внічию із ДР Конго, чимало експертів жорстко почали критикувати Роналду. Зокрема, легендарний Тьєррі Анрі сказав, що Кріштіану негативно впливає на Португалію.

Для нападника Аль-Насра цей поєдинок став уже десятим поспіль за збірну на великих турнірах, у якому він залишив поле без забитого гола. Перервати невтішну серію Роналду спробує 23 червня у грі проти Узбекистану, яка розпочнеться о 20:00 за київським часом.