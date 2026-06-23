Португалія – Узбекистан: чи вірять букмекери в сенсацію та гол Роналду на ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Португалії та Узбекистану.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є підопічні Роберто Мартінеса, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,17. Нічия – 7,50. Виграш азійців – 18,00.

Також приймаються ставки на гол Кріштіану Роналду. На те, що він зможе перервати свою невтішну "суху" серію на великих турнірах саме в цьому поєдинку котирування складає 1,61.

Протистояння відбудеться 23 червня на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу K. Португальці в першому турі зіграли внічию із ДР Конго, а Узбекистан – програв Колумбії.

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