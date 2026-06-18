Колумбія виборола перемогу проти Узбекистану на старті ЧС-2026

Збірна Колумбії здобула звитягу у матчі першого туру в групі K на чемпіонаті світу 2026 з футболу проти Узбекистану.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

На початку гри команди не змогли знайти свого ритму. Перший удар відбувся на 17-й хвилині, його завдав Аріас з краю штрафного майданчика. Підопічні Фабіо Каннаваро намагалися закрити простір для суперників, а "кавовики" прагнули знайти вихід із цієї ситуації.

Далі момент був у Діаса, але він влучив у стійку. Проте вже через 6 хвилин він віддав чудову передачу на Даніеля Муньйоса, яка перелетіла через весь карний майданчик. Захисник Крістал Пелес зумів скористатися шансом, який йому подарував Діас, та загнав м'яч у володіння Уткіра Юсупова.

З початком другого тайму тренерський штаб Узбекистану провів ротацію у складі: Хамдамов вийшов замість Урунова, а Насруллоєв поступився місцем Сайфієву.

"Білі вовки" дуже хотіли відігратися, і їм це вдалося на якийсь час. Аббосбек Файзуллаєв на 60-й хвилині добив м'яч у сітку воріт суперника після удару Шомуродова.

Проте цей паритет тримався недовго. На 65-й хвилині Луїс Діас відзначився більярдним ударом у ворота Узбекистану.

А Кампас на останніх компенсованих хвилинах забив м'яч та зняв усі питання щодо переможця.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група K, 1-й тур, 18 червня

Узбекистан – Колумбія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Муньйос, 1:1 – 60 Файзуллаєв, 1:2 – 65 Діас, 1:3 – 90+9 Кампас

Після цього матчу колумбійці посіли перше місце у групі, а Узбекистан опинився на дні таблиці.

Нагадаємо, що в іншому матчі квартету К Португалія несподівано не змогла здолати ДР Конго, розписавши нічию 1:1. Роналду не може забити вже у 10-му матчі поспіль на великих турнірах. Кріштіану вже відреагував на мирову у рамках Мундіалю.