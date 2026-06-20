Це неправильно: легенда Манчестер Юнайтед назвав Роналду головною проблемою збірної Португалії

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Пол Скоулз вважає, що 41-річний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вже не здатний приносити користь команді.

Його слова передає Metro.

Скоулз, який разом із Роналду виступав за МЮ, вважає, що п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" був би набагато ефективнішим, виходячи з лави запасних наприкінці матчу.

"Я думаю, що є лише одна позиція на полі, де можна починати матч у 41 – і це воротар, на мою думку. Так, він буде забивати голи, і він у команді, яка багато володіє м'ячем, але коли гра стає про перехідні фази… Його рух у 41 рік…

Проблема Португалії в тому, що у них немає справді видатного центрфорварда. Потрібен хтось, хто багато бігає. На мою думку, Роналду має бути гравцем останніх 15 хвилин. У віці 40-42 року грати центрфорварда зі старту – я цього не розумію. Можливо, це спрацювало б на позиції центрального захисника, або в команді, яка контролює м'яч, і, можливо, у воротаря… але нападник у 41 – це неправильно.

Мені шкода Мартінеса, бо він намагається це прийняти і каже: "У мене найкращий бомбардир у світі", але глибоко всередині він розуміє, що це шкодить команді", – заявив Скоулз.