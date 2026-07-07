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Роналду уникнув відповіді, чи продовжуватиме кар'єру в збірній після вильоту Португалії з ЧС-2026

Микола Літвінов — 7 липня 2026, 03:01
Роналду уникнув відповіді, чи продовжуватиме кар'єру в збірній після вильоту Португалії з ЧС-2026
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з чемпіонату світу-2026 заявив, що зараз неважливо, чи буде він далі продовжувати грати за збірну.

Його слова передає A Bola.

"Я нічого не вирішую під впливом емоцій. Зараз неважливо, чи буду я продовжувати".

Нагадаємо, що на цьогорічній світовій першості команда Мартінеса зазнала мінімальної поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу та закінчила свій шлях на турнірі. Автором єдиного забитого м'яча став Мікель Меріно.

Напередодні Роналду заявив, що чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім у кар'єрі. На цьогорічному мундіалі капітан збірної Португалії встиг відзначитися трьома голами.

Перші два м'ячі він забив у матчі другого туру групового етапу проти Узбекистану (0:5), а третє взяття воріт португалець оформив у грі 1/16 фіналу проти Хорватії (2:1).

Додамо, що головний наставник португальців Роберто Мартінес заявив, що покидає команду. Його наступником має стати екстренер Роналду Жорже Жезуш

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