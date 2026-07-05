Він має звикнути до цього якомога швидше, якщо хоче мати тривалу кар'єру: Роналду дав пораду Ямалу

Легендарний нападник збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду порадив молодому іспанському вінгеру Барселони Ламіну Ямалу звикнути до критики, але сконцентруватися на пристрасті вболівальників.

Його слова передає Marca.

"Чим краще ти підготовлений, тим далі ти зайдеш. Я розумію як конструктивну критику, так і критику, спрямовану на те, щоб знищити. У його випадку він має звикнути до цього якомога швидше, якщо хоче мати тривалу кар'єру, і зосередитися на тому, що йому подобається, – на пристрасті вболівальників і атмосфері стадіону".

Зауважимо, що Ямал та зірковий португалець зустрічалися лише раз на футбольному полі. Це сталося під час фіналу Ліги націй-2025 між Іспанією та Португалією, у якому "червоно-зелені" здобули перемогу в серії пенальті.

Нагадаємо, що напередодні Роналду заявив, що чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім у кар'єрі. На цьогорічному мундіалі капітан збірної Португалії встиг відзначитися трьома голами.

Перші два м'ячі він забив у матчі другого туру групового етапу проти Узбекистану (0:5), а третє взяття воріт португалець оформив у грі 1/16 фіналу проти Хорватії (2:1).

Додамо, що далі на португальців чекає протистояння з "Фурією Рохою" в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Воно відбудеться 6 липня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.