Роналду після вильоту з ЧС-2026: Чесно кажучи, для мене Євро-2016 має таке саме значення, як і мундіаль

Нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з чемпіонату світу-2026 заявив, що не відчуває сорому, оскільки за 23 роки виступів він допоміг національній команді виграти три трофеї, й для нього перемога на Євро-2016 значить те саме, що й тріумф на мундіалі.

Його слова передає A Bola.

"Завтра я прокинуся так само, як прокинувся сьогодні: із чистим сумлінням. Я 23 роки грав у національній збірній і виграв три титули; до Кріштіану Португалія нічого не вигравала. Чемпіонат Європи був найважливішим. Чесно кажучи, для мене 2016 рік має таке саме значення, як і чемпіонат світу", – зазначив Роналду

Зауважимо, що на цьогорічній світовій першості команда Мартінеса зазнала мінімальної поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу та закінчила свій шлях на турнірі. Автором єдиного забитого м'яча став Мікель Меріно.

Напередодні Роналду заявив, що чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім у кар'єрі. На цьогорічному мундіалі капітан збірної Португалії встиг відзначитися трьома голами.

Перші два м'ячі він забив у матчі другого туру групового етапу проти Узбекистану (5:0), а третє взяття воріт португалець оформив у грі 1/16 фіналу проти Хорватії (2:1).

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду дебютував за національну команду ще влітку 2003 року. Загалом за збірну він провів 231 матч. У них він забив 145 голів і віддав 46 асистів. Разом зі збірною Португалії форвард виграв Євро-2016 та двічі Лігу націй (2019, 2025).