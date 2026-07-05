Потрібно насолодитися ним: Роналду чітко відповів, чи стане для нього ЧС-2026 останнім

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 стане для нього останнім у кар'єрі.

Його слова наводить Record.

"Останній чемпіонат світу (сміється)… Зрештою, залишаються люди. Люди, яким ми подобаємось, люди, яким ми можемо подарувати особливі моменти. І я бачу людей, які працюють поряд із нами. Це чудові спогади.

Потрібно просто насолоджуватися кожним моментом. Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Потрібно насолодитися ним", – зізнався зірковий португалець.

Зазначимо, що за національну команду Кріштіану Роналду провів 231 матч. У них він забив 145 голів і віддав 46 асистів.

Разом зі збірною Португалії форвард виграв Євро-2016 та двічі Лігу націй (2019, 2025). Він дебютував за неї влітку 2003 року.

Нагадаємо, що на нинішньому чемпіонаті світу Кріштіану вже побив декілька рекордів. Зокрема, він став найкращим португальським бомбардиром на Мундіалях.