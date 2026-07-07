Гіркий фінал виступів на чемпіонаті світу: Роналду розплакався після поразки від Іспанії

Для Кріштіану Роналду чемпіонат світу-2026 завершився одним із найболючіших моментів у кар'єрі. Після мінімальної поразки Португалії від Іспанії в 1/8 фіналу легендарний форвард не зміг стримати емоцій і розплакався просто на футбольному полі.

Долю принципового протистояння вирішив гол Мікеля Меріно на першій компенсованій хвилині другого тайму. Влучний удар на 90+1-й хвилині приніс Іспанії перемогу з рахунком 1:0 та залишив португальців за бортом турніру.

Після фінального свистка Роналду не поспішав залишати поле. Капітан збірної Португалії кілька хвилин ходив стадіоном, аплодуючи вболівальникам, які підтримували команду до останньої секунди. Здавалося, форвард намагався подякувати кожному фанату за роки віри та підтримки.

Втім, емоції взяли гору. Коли Роналду вже прямував до підтрибунного приміщення, він не зміг стримати сліз. Камери зафіксували момент, як один із найвидатніших футболістів в історії плаче після, ймовірно, свого останнього матчу на чемпіонатах світу.

Особливо символічним цей епізод став через слова самого португальця. Напередодні гри він офіційно підтвердив, що мундіаль-2026 стане для нього останнім у кар'єрі.

Нагадаємо, за свою кар'єру Роналду взяв участь у шести чемпіонатах світу — у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках. Попри численні особисті рекорди, омріяний трофей так і не підкорився португальцю.

Найкращим результатом для нього залишився вихід до півфіналу на дебютному мундіалі у 2006 році, де Португалія посіла четверте місце.