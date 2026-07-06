Я знаю, що ти мене не любиш: Роналду публічно підколов журналіста на пресконференції
Напередодні центрального матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між Португалією та Іспанією Кріштіану Роналду опинився в центрі уваги ще до виходу на поле.
Цього разу легендарний португалець запам'ятався дотепною перепалкою з журналістом під час пресконференції.
Ще до того, як отримати запитання, Роналду звернув увагу на журналіста Марсело Бехлера та з усмішкою сказав:
"Хочу подивитися, чи поставить цей хлопець мені хороше запитання. Я знаю, що він мене не любить".
Журналіст не розгубився й поставив запитання про те, що є найважчим у виступах на чемпіонаті світу у 41-річному віці.
Втім, відповідь Роналду миттєво стала вірусною.
"Найважче? Розмовляти з вами. Особливо з тими, хто мене не любить. І ти один із них — я це знаю", — відповів португалець із посмішкою.
Нагадаємо, Іспанія зіграє з Португалією в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Поєдинок відбудеться 6 липня в Далласі, початок – о 22:00 за київським часом.
Раніше Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 стане для нього останнім у кар'єрі.