Тренер збірної Іспанії: Я захоплююся Роналду

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте розповів про своє ставлення до капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Слова фахівця наводить As.

"Я не приховую, що є прихильником Кріштіану і таких людей, як він. Він має сильний характер, є невтомним і слугує прикладом справжніх цінностей. Я захоплююся ним. Річ не лише в спадщині, яку він уже залишив, а й у тому, що ще залишить.

З ним необхідно бути максимально уважними за будь-яких обставин. Необов'язково грати проти нього персонально, однак потрібно зберігати максимальну концентрацію на кожній ділянці поля. Звичайно, я хотів би, щоб він не грав проти нас, але він вийде на поле. Нам належить насолодитися грою одного з найкращих футболістів в історії", – заявив Де Ла Фуенте.