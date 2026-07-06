Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тренер збірної Іспанії: Я захоплююся Роналду

Олег Дідух — 6 липня 2026, 12:08
Тренер збірної Іспанії: Я захоплююся Роналду
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте розповів про своє ставлення до капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Слова фахівця наводить As.

"Я не приховую, що є прихильником Кріштіану і таких людей, як він. Він має сильний характер, є невтомним і слугує прикладом справжніх цінностей. Я захоплююся ним. Річ не лише в спадщині, яку він уже залишив, а й у тому, що ще залишить.

З ним необхідно бути максимально уважними за будь-яких обставин. Необов'язково грати проти нього персонально, однак потрібно зберігати максимальну концентрацію на кожній ділянці поля. Звичайно, я хотів би, щоб він не грав проти нас, але він вийде на поле. Нам належить насолодитися грою одного з найкращих футболістів в історії", – заявив Де Ла Фуенте.

Нагадаємо, Іспанія зіграє з Португалією в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Поєдинок відбудеться 6 липня в Далласі, початок – о 22:00 за київським часом.

Кріштіану Роналду Чемпіонат світу-2026 з футболу Луїс де ла Фуенте

Луїс де ла Фуенте

Ми майже досягли досконалості: наставник збірної Іспанії оцінив вихід своєї команди в 1/8 фіналу ЧС-2026
Тренер збірної Іспанії після розгрому Саудівської Аравії на ЧС-2026: Нікому не подобається, коли сумніваються в його роботі
Тренер Іспанії оцінив готовність Ямала до матчу з Саудівською Аравією
Тренер збірної Іспанії пояснив нічию з Кабо-Верде на ЧС-2026
Уже були результати, яких ніхто не очікував: тренер збірної Іспанії – про стартову гру на ЧС-2026

Останні новини