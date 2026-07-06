Тренер збірної Іспанії: Я захоплююся Роналду
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте розповів про своє ставлення до капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Слова фахівця наводить As.
"Я не приховую, що є прихильником Кріштіану і таких людей, як він. Він має сильний характер, є невтомним і слугує прикладом справжніх цінностей. Я захоплююся ним. Річ не лише в спадщині, яку він уже залишив, а й у тому, що ще залишить.
З ним необхідно бути максимально уважними за будь-яких обставин. Необов'язково грати проти нього персонально, однак потрібно зберігати максимальну концентрацію на кожній ділянці поля. Звичайно, я хотів би, щоб він не грав проти нас, але він вийде на поле. Нам належить насолодитися грою одного з найкращих футболістів в історії", – заявив Де Ла Фуенте.
Нагадаємо, Іспанія зіграє з Португалією в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Поєдинок відбудеться 6 липня в Далласі, початок – о 22:00 за київським часом.