Що посієш, те й пожнеш: сестра Роналду опублікувала загадковий пост після рішення Кріштіану залишити збірну
Сестра Кріштіану Роналду Елма опублікувала фотографію 41-річного нападника та супроводила її загадковим підписом.
У своєму дописі вона використала фразу про зраду та наслідки вчинків.
"Зрада – це страва, яку найкраще подавати холодною. Що посієш, те й пожнеш. Єдиний шлях – рухатися вперед", – написала Елма.
Публікація з'явилася на тлі рішення Роналду залишити розташування збірної Португалії. За інформацією з табору команди, нападник ухвалив таке рішення після пресконференції головного тренера Жорже Жезуша, а також розмови з президентом Федерації футболу Португалії.
Напруження між Роналду та Жезушем виникло після матчу Ліги націй-2026/27 проти Норвегії, який Португалія виграла з рахунком 2:1. Тренер не випустив капітана на поле, хоча, за наявною інформацією, між футболістом і наставником була домовленість щодо ігрового часу для Роналду в цьому поєдинку.
Після матчу ситуація між сторонами загострилася. При цьому сам Жезуш публічно запевняв, що жодного конфлікту з Роналду не має. Кріштіану зі свого боку підтвердив, що залишив табір національної команди напередодні матчу проти Данії, який відбудеться 1 жовтня о 21:45 за київським часом.
Водночас португальські медіа вже поширюють інформацію про можливе завершення Роналду кар'єри у збірній. Офіційного підтвердження цього рішення наразі немає.
Крім того, Кріштіану можуть покарати за самовільний від'їзд з табору національної команди.