Кін закликав Роналду завершити кар’єру у збірній Португалії

Колишній півзахисник збірної Ірландії Рой Кін закликав Кріштіану Роналду завершити виступи за національну команду Португалії та зосередитися на спробі забити 1000 голів у кар'єрі.

Про це він сказав у коментарі FullTime Report.

"Гадаю, Кріштіану Роналду варто забути про збірну й зосередитися на досягненні позначки у 1000 голів. Він зробив усе для Португалії, а вони все одно виявляють до нього неповагу", – сказав Кін.

За словами ірландця, саме Роналду відіграв ключову роль в успіхах португальської збірної останніх років.

"Усі трофеї, які зараз є в їхньому кабінеті, – це заслуга Роналду; він зробив це можливим, і вони повинні виявити повагу до його імені", – підсумував Кін.

Зазначимо, що напередодні Роналду самовільно достроково залишив розташування збірної Португалії, яка в Копенгагені готувалась до поєдинку з Данією. Причиною став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушом.

Той на пресконференції перед матчем повідомив, що Кріштіану не вийде у стартовому складі. Він стверджував, що домовився про це з гравцем.

У попередній грі зірковий футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці. Вже тоді з'являлась інформація, що це дуже не сподобалось Роналду, якому наставник обіцяв, що випустить його на заміну.

Після залишення табору команди Кріштіану заявив, що колись обов'язково розповість, що сталось насправді. Місцеві ЗМІ повідомляють, що 5-разовий володар "Золотого м'яча" вже ухвалив рішення завершити міжнародну кар'єру.

41-річний Роналду провів за збірну Португалії 234 матчі та забив 146 голів. Разом із національною командою нападник виграв Євро-2016 та двічі ставав переможцем Ліги націй.