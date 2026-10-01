Моя совість абсолютно спокійна: Жезуш прокоментував від’їзд Роналду зі збірної Португалії

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш заявив, що має спокійну совість після рішення Кріштіану Роналду залишити розташування національної команди.

Про це він сказав у ефірі AS.

Перед матчем Ліги націй проти Данії наставник не став докладно обговорювати ситуацію, але наголосив, що не вважає свої дії причиною порушення звичного порядку роботи збірної.

"Моя совість абсолютно спокійна. Він – символ і знакова постать, це не ставиться під сумнів", – заявив Жезуш.

Тренер пообіцяв повернутися до обговорення цієї теми після наступного матчу проти Норвегії. Наразі він хоче зосередитися на найближчих іграх команди.

Напередодні Роналду самовільно достроково залишив розташування збірної Португалії, яка в Копенгагені готувалась до поєдинку з Данією. Причиною став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушом.

Той на пресконференції перед матчем повідомив, що Кріштіану не вийде у стартовому складі. Він стверджував, що домовився про це з гравцем.

У попередній грі зірковий футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці. Вже тоді з'являлась інформація, що це дуже не сподобалось Роналду, якому тренер обіцяв, що випустить його на заміну.

Після залишення табору команди Кріштіану заявив, що колись обов'язково розповість, що сталось насправді.