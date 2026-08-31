Аль-Хіляль розірвав контракт із володарем "Золотого м'яча"

Саудівський Аль-Хіляль і нападник Карім Бензема домовилися про розірвання контракту за взаємною згодою.

Про це повідомляється на сайті футбольного клубу.

38-річний француз приєднався до Аль-Хіляля у лютому. Він взяв участь у трьох офіційних матчах команди та забив один гол.

"Аль-Хіляль високо оцінює внесок Бензема, його професіоналізм, відданість справі та лідерські якості. Клуб висловив йому щиру подяку за час, проведений у футболці Аль-Хіляля, – йдеться у заяві клубу.

Раніше Бензема три роки виступав у Саудівській Аравії за Аль-Іттіхад. З 2009 до 2023 року француз був гравцем мадридського Реала.

У складі "вершкових" він забив 353 голи, зробив 165 асистів у 647 матчах. Француз виграв п'ять трофеїв Ліги чемпіонів, п'ять кубків клубного чемпіонату світу, чотири чемпіонати Іспанії, завоював чотири Суперкубки УЄФА, по три Кубки і Суперкубки Іспанії. Наприкінці 2022 року Карім отримав "Золотий м'яч".

Раніше Бензема назвав найкращого футболіста світу на свою думку.