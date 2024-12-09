Бейсбольний клуб Метс уклав найбільший контракт в історії спорту: відомо з ким

Домініканський аутфілдер Хуан Сото уклав найбільший контракт в історії спорту з бейсбольним клубом Метс.

Раніше 26-річний Сото покинув Янкіс і відтоді був вільним агентом. Метс підписав зі спортсменом угоду на 15 років із заробітною платою в 765 мільйонів доларів.

За шість повних сезонів в МЛБ Сото п’ять разів потрапив до рейтингу топ-10 MVP року, а у 2019 році переміг на Світовій серії.

Відзначимо, що Хуан побив рекорд іншого бейсболіста родом з Японії – Шохея Отані за підсумковою сумою разового контракту. В грудні 2023 року Отані у статусі вільного агента підписав контракт з Доджерс з угодою на 700 мільйонів доларів за 10 років.

А наприкінці листопада Доджерс видало 182-мільйонний контракт одному з найкращих пітчерів МЛБ.