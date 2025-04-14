Що таке бейсбол? Правила гри, функції гравців, сленг

Тиждень тому, 7 квітня, чемпіони Світової серії – команда Лос-Анджелес Доджерс – відвідали Білий дім.

Усі прийшли в костюмах, тож Дональд Трамп був у чудовому настрої: посміхався, позував для фото, говорив компліменти.

На честь цієї події настав час розібратися в правилах і тонкощах бейсболу.

Україна відома тим, що як грати – знають одиниці, але бейсбольну биту можна знайти через шість рукостискань. Щоправда, навряд чи для самої гри…

Справді, цей вид спорту не є масовим і за темпами зростання популярності поступається навіть своєму конкуренту на ринку США – американському футболу.

– Ну що, чемпіоне, татусь знову не прийшов на гру?

Цю клішовану фразу можна почути практично в кожній американській комедії про сім’ю, де син відчайдушно шукає підтримки батька, але той через різні обставини не може прийти на бейсбольний матч.

І справді, фільмів про "база-м’яч", які роками транслювали українські телеканали, було вдосталь: "Фанат" із Веслі Снайпсом і Робертом Де Ніро, "Їхня власна ліга" з Томом Генксом, "Хардбол", де грав Кіану Рівз, і, звичайно ж, "Людина, яка змінила все" з Бредом Піттом.

У масовій культурі є впізнаваність. Та "лихоманки" в Україні цей вид спорту не викликав. Причин вдосталь: відсутність полів, амуніції, традицій.

А звідки їм узятися, якщо не було трансляцій? Практично кожен, хто захоплюється якимось спортом, зазвичай почав це робити через перегляд по ТБ або з розмов зі старшими членами родини чи друзями. Не було того, хто розповість, чому бейсбол – це круто. Не було того, хто під час суперечки "Мессі чи Роналду" вигукне: "Дерек Джетер – GOAT". Не було того, хто розповість про все це.

Ви все ще хочете дізнатися правила? Тоді Чемпіон іде до вас.

Бейсбол – це… ?

Бейсбол – це командна гра, де дві команди по 9 гравців намагаються набрати більше очок, ніж суперник.

Матч триває дев’ять інінгів. Точного часу від "А" до "Я" немає – усе залежить від перебігу подій під час гри. Хм, навіть є таке поняття, як Mercy rule: якщо команда після сьомого інінгу виграє з великою перевагою, матч може завершитися достроково. У Major League Baseball це правило не застосовується, але його використовують у нижчих лігах чи тестових матчах.

Поєдинок проводиться на полі ромбоподібної форми з чотирма базами: home plate (домашня база), first base (перша база), second base (друга база) і third base (третя база).

Бейсбол споріднений з амфутом почерговістю нападу і захисту.

Спочатку ваш беттер(и) має відбити м’яч, який подає пітчер, "закрити" всі бази та добігти до залікової зони. Так набираються очки. Завдання команди в захисті – цьому завадити.

Ось наглядний приклад набору очок завдяки хоум-рану.

Kyle Manzardo blasts his 4th home run of the season! 💪 pic.twitter.com/JVCpenW0hI — MLB (@MLB) April 10, 2025

Завадити можна кількома способами: або пітчер "виб’є" беттера (він же хітер, але про це згодом), або інші гравці захисту встигнуть доставити м’яч на базу(и) швидше, ніж до неї добіжить відбивач. Наче все просто, але це лише здається.

Щоб розуміти, як саме набираються очки, хто це робить і як цьому завадити – треба спершу розібратися, де відбуваються поєдинки.

Поле для гри в бейсбол. Інфілд та аутфілд. Розміри. Інші нюанси.

Практично всі командні види спорту проходять на майданчиках квадратно–прямокутної форми. Тут усе інакше. Бейсбольне поле має унікальну ромбоподібну форму й складається з двох основних частин – інфілду (infield) та аутфілду (outfield).

Інфілд – внутрішня частина поля. У її центрі розташована гірка для пітчера, місце для бетера та кетчера, а також бази, які потрібно буде займати. Навколо баз розміщуються інфілдери. Це чотири гравці (по одному біля кожної бази, а шортстоп — між другою та третьою), завдання яких — зловити м’яч або отримати його від партнерів і зайняти базу швидше, ніж це зробить атакувальний гравець суперника.

Аутфілд – зовнішня частина поля. Поділяється на ліве, центральне та праве поле, де відповідно грають: лівий аутфілдер (left fielder), центральний аутфілдер (center fielder) та правий аутфілдер (right fielder). Їхнє завдання — доставити м’яч, відбитий бетером, назад до баз раніше, ніж гравець атакуючої команди їх займе. Якщо аутфілдер спіймає м’яч у повітрі – це автоматичний аут для того, хто відбивав.

Коротко:

Інфілдери: швидко реагують на події на полі, роблять аути безпосередньо на базах.

Аутфілдери: відповідають за ловлю м’яча в дальній зоні, мають сильну руку й точний кидок, аби швидко повернути м’яч до баз.

Ось різні приклади злагодженої роботи захисту:

The best shortstop plays from the start of the season



Brought to you by @IE_MLB pic.twitter.com/FXgsXS9r2V — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 3, 2025

Від гірки пітчера до домашньої бази 60 футів (18,44 м). Відстань між базами 90 футів (27,66м).

Відбивати м'яч гравець може лише в поле, оскільки є лінії фолу (faul line). Якщо у беттера вже 2 страйки, то це не зарахується за 3 страйк і пітчер буде перекидати. Якщо у беттера 0 або 1 страйк, то удар за лінію фолу зарахується як страйк (Так-с, до правил ми не дійшли, але для контексту: три страйки (беттер за три спроби не відбив подачу) – це аут.

Заради страйку гравці захисту можуть вмикати навіть хитрість.

Іноді можна чудово відбити, але не в межі поля.

Luis Robert just hit a foul ball that cleared the stadium entirely pic.twitter.com/IJNHVulBlJ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 10, 2023

Якщо беттер ударить за лінію фолу, а інфілдер якимось дивом зуміє зловити м'яч до приземлення на землю, то це відразу аут.

Що треба для гри в бейсбол?

Бейсбол — це не лише бита та м’яч (одяг і кросівки йдуть за замовчуванням, якщо, звісно, це не турнір нудистів).

Бита має довжину до 42 дюймів (106,7 см). Найширша частина має діаметр 2,61 дюйми (6,63 см). У MLB дозволено використовувати лише дерев’яні бити. Зазвичай їх виготовляють із ясеня або клена. Під час тренувань гравці можуть використовувати алюмінієві або композитні (зі суміші матеріалів) бити.

Будова бити: Barrel (верхня товста частина, якою б’ють), Sweet Spot (оптимальна зона для удару), Handle (тонка частина, за яку тримають), Knob (обмежувач на кінці рукоятки), Taper (Перехід від barrel до handle), Grip (обмотка на рукоятці для зручності).

Бейсбольний м’яч має діаметр 2,7–2,8 дюйми (7,3–7,6 см). Усередині – каучук або гума. Обшивка – з коров’ячої шкіри (іноді використовується інший матеріал). Існує кілька технологій виготовлення, але найбільше цінуються м’ячі ручної пошивки. Вага – 142-149 грамів.

Також потрібні пастка та захисна амуніція. Пастку використовує кетчер та аутфілдери для ловлі м'яча.

Оскільки вгадати траєкторію польоту м'яча на великій швидкості практично неможливо, то голови гравців захищають спеціальні шоломи. Також бейсболісти використовують нагрудний захист, наплічники та наколінники. Наколінники мають подовжену форму, щоб захищати ще й гомілку.

Для чого наколінники? Буває і ось таке:

Here’s the foul ball that knocks Christian Yelich out for the rest of the season. Brewers say he has a fractured kneecap. (Video via @FOXMarlins) pic.twitter.com/D52FAljJbL — Will Manso (@WillManso) September 11, 2019

Пітчер, кетчер, беттер (хіттер), інфілдер, аутфілдер флюгегехаймен, Ван Хельсінг . Хто це?

Можливо, якби бейсбол в Україні мав такі глибокі традиції, як футбол, то ми б називали ці позиції звичними для нашого вуха словами: кидун, відбивач, ловець, захисник першої/другої/третьої ятки, черговий лівого/центрального/правого поля, будинок. Але оскільки цього немає, будемо використовувати класичну термінологію.

Так, кілька позицій ми вже згадували. Ключове: гравці захисту (не важливо, пітчер ти, інфілдер чи аутфілдер) — під час атаки своєї команди стають на домашню базу і виконують роль відбивача. Тому бейсболіст має не лише добре бігати, кидати й ловити, а й уміти відбивати.

Уявімо бейсбольний матч Динамо – Шахтар. Під час нападу "гірників" Ярмола (ой, вибачте – Андрій Миколайович Ярмоленко) у захисті міг би виконувати роль першого бейсмена (інфілдера) або навіть центрального аутфілдера, а в нападі вже мав би можливість продемонструвати своє вміння працювати з битою. Згадуючи, які іноді форварди були в Динамо останні років 15, є здогадки, що Андрій би знайшов би спільну мову з битою – працювати з деревом він уміє.

Хто такі інфілдери і аутфілдери – уже поговорили. Щоб у них було менше роботи протягом інінга, пітчер має показати клас. Його завдання просте – вибити гравця нападу. Якщо в інінгу вдалося вибити трьох гравців (не обов’язково тільки його зусиллями, а за участі всієї оборони), настає час атаки іншої команди.

Цей гравець за гру робить велику кількість подач, тож із часом з’являється втома. Кидки стають менш швидкими й ефективними. Тому в бейсболі передбачені заміни. Пітчерів, які виходять на заміну, називають реліверами (relievers).

Важливо: якщо пітчера замінено (через втому, травму, або для ротації), він уже не може повернутися до гри. Зазвичай протягом матчу виходять 2–3 пітчери.

Є велика кількість видів подач. Найпопулярніші:

Fastball (швидка подача) – м’яч летить майже по прямій з неймовірною швидкістю.

Curveball (кручена подача) – через сильне обертання м’яч різко падає вниз.

Splitter (спліттер) – виглядає як фастбол, але різко змінює траєкторію перед беттером.

Є ще кілька десятків інших. Завдання пітчера – вивчити хіттерів опонента і в парі з кетчером кидати максимально незручні для них м’ячі.

У бейсболі майже кожна подача – це або страйк (strike), або болл (ball).

Страйк – це коли: м’яч пролітає страйк-зону без удару хіттера; хіттер махнув битою, але не влучив; хіттер відбив м’яч, але той вилетів за фол-лайн (якщо це не третій страйк).

Болл – це коли пітчер кидає поза страйк-зоною, і хіттер не замахується. Якщо замахнувся — уже не болл, а страйк.

А що ж таке страйк-зона? Це простір, що знаходиться безпосередньо над "будинком". Верхня межа – уявна горизонтальна лінія, яка проходить під пахвами беттера, нижня – по нижньому краю коліна. Так-так, страйк-зона залежить від габаритів беттера, а також від його стійки.

Коли страйк, а коли болл, визначає головний суддя (umpire), який розташовується за кетчером. Він має моментально ухвалити рішення і в залежності від ситуації викрикнути "strike" або"ball". У професійних лігах нарікань буває мало, але арбітр – це людина, яка також може помилятися. Та і взагалі, напевно, немає видів спорту, де рефері відпрацьовують ідеально.

Три страйки (неважливо, підряд чи ні) – це страйк-аут, і гравець вибуває. Якщо ж буде 4 болли, то бетер покидає "домашню базу" і прямує на першу базу. Оскільки поспішати не треба, на сленгу це називають "walk" (прогулянка).

Напевно, з’явилося питання: а що ж тоді буде, якщо на першій базі вже є гравець нападу, а пітчер допустив 4 болли, то це тепер на першій базі буде 2 гравці?

Ні. Гравець, який був на першій базі, спокійно переходить на другу, а новий беттер, якому дали "walk", займає першу. Так усе по колу й зміщується.

А якщо була зайнята тільки третя база, і пітчер допустив 4 болли?

Тоді все просто: беттер іде на першу, а гравець із третьої бази переходить у "будинок" і приносить очко команді. Це називається "walked in a run" — ситуація нечаста, але трапляється.

Для закріплення поняття страйк/болл (у першому випадку був би "болл", але гравець нападу зробив спробу відбити)

IMMACULATE INNING 🔥



Nine pitches, nine strikes and three strikeouts 🤯



(via @MLB)pic.twitter.com/OrFV0bTSQ0 — SportsCenter (@SportsCenter) May 6, 2021

Якщо під час подачі м’яч торкнеться беттера, то він також іде на першу базу (це hit by pitch). Через це іноді виникають емоції – і бійки не гірші, ніж у хокеї.

Але емоції потрібно стримувати – бо може статися вилучення (ejection). Саме тому в заявці на гру, окрім 9 стартерів, є ще до 16 запасних гравців. І ситуація подібна – якщо тебе замінили, то в цій грі ти вже не повернешся на поле.

Benches clear (буквально "лавки порожніють") — це момент, коли всі гравці з лав запасних та з обох булпенів вибігають на поле під час конфлікту. Як правило, це масова штовханина або бійка між командами.

Як ми вже згадували, головне — відбити м’яч у межі поля. Після цього беттер стає "беттер-раннером", і його мета — добігти до бази швидше, ніж захисники доставлять туди м’яч.

А чи може перший беттер у грі добігти до другої чи до третьої бази після свого удару? Звичайно! Все залежить від якості удару, його бігу та казусів інфілдерів/аутфілдерів.

Justyn-Henry Malloy has an extra base hit in all 3 of his games with Toledo. pic.twitter.com/aqPqgoKL5Q — Tigers Torkmoil (@bythewaybro) March 30, 2025

Aaron Judge hits third base and drives in one insurance run with a double! pic.twitter.com/J8StXehbdX — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 27, 2025

Якщо гравець відбиває м’яч на трибуни або навіть за межі арени, то це найяскравіший епізод гри – Home run.

"Хоум-ран" може приносити відразу кілька очок для команди. Умовно, якщо гравець нападу дістався до другої бази, а беттер вибив хоум-ран, то вони обоє прямують в залікову зону – 2 очки. І так само, якщо "хоум-ран" стався, коли були вже зафіксовані дві бази – 3 очки.

А якщо гравці зайняли три бази, а гравець нападу ще й вибив хоум-ран? Це – Grand Slam. І теніс тут ні до чого.

EUGENIO SUAREZ GRAND SLAM pic.twitter.com/E78PRdfsuB — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 2, 2025

Jason Heyward hits a grand slam as the Dodgers try to mount a WILD comeback pic.twitter.com/ZIwcuGBTIB — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 19, 2024

Хоч це виглядає прекрасно, але іноді фанати можуть забирати собі всю славу. Зацініть непідкупну радість чоловіка.

Julio Rodríguez clears the bases with a go-ahead grand slam 💪 pic.twitter.com/5lmSK5GJeP — MLB (@MLB) March 23, 2025

Термінологія бейсболу

Щоб закріпити пройдене, треба знати також і ключові слова/сленг гри більш детально. Практично все це згадувалося раніше, тому просто закріпимо матеріал.

Hit (H) – один відбитий м’яч, після якого беттер встиг дістатися бодай до першої бази.

Run (R) – зароблене очко.

Run Batted In (RBI) – кількість ранiв, які були зароблені завдяки удару беттера, без урахування очок, здобутих після помилок захисту (До статистики RBI не входять ранери, які пройшли на базу через 4 болли).

AVG (average) або BA (batting average) — середній відсоток вибивання хітів. Обраховується як кількість хітів / кількість виходів на биту.

Single (1B) / Double (2B) / Triple (3B) – хіти, після яких беттер зайняв відповідно першу, другу або третю базу.

Hit By Pitch (HBP) – коли м’яч після кидка пітчера потрапляє в тіло беттера (руку/ногу тощо) — беттер автоматично займає першу базу.

Bryce Harper left the game in the 6th inning after being hit by a pitch by Richard Lovelady. pic.twitter.com/WmTHoppEV7 — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) February 26, 2025

Double play (DP) / Triple play (TP) – подвійний або потрійний аут: коли захист вибиває одразу двох або навіть трьох гравців атаки.

Complete Game (CG) – повний матч пітчера: коли той вийшов у старті й відіграв усі інінги. Буває рідко.

Reliever – релівер або релів-пітчер: гравець, який виходить замість стартового пітчера.

Long reliever – релівер, який змушений грати довго: зазвичай через травму чи провал стартера на самому початку гри (1-2 інінг).

Middle reliever – релівер, який зазвичай виходить у середині матчу (приблизно 5-7 інінг).

Види аутів у бейсболі

Flyout – беттер відбивав м'яч у поле, але захист зловив його ще до падіння на землю.

The metrics on that Jordan Westburg flyout:



100.2 mph exit velo

378 feet

.580 xBA



It would've been a home run in 28 of 30 MLB ballparks. pic.twitter.com/VtXQtjx33J — Jacob Calvin Meyer (@jcalvinmeyer) October 1, 2024

Groundout – беттер відбивав м'яч у поле, м'яч торкнувся землі (котиться, стрибає), будь-який гравець захисту його підбирає і встигає кинути гравцю на базу швидше, ніж беттер добігає до бази. Важливо, що гравець захисту повинен хоча б однією ногою торкатися бази.

Tag out – це аут, при якому захисний гравець торкається своєю рукавицею гравця атаки – беттера або раннера – який ще не встиг добігти до бази. У пастці гравця обов'язково повинен бути спійманий м'яч.

Також трапляються:

Double play (DP) – подвійний аут: два гравці атаки вибиті в рамках однієї комбінації захисту.

Triple play (TP) – потрійний аут: три гравці атаки вибиті за одну гру (рідкісне явище!).

Окей, з аутами розібралися. А удари, які є удари? Що ж...

Є різні види ударів, а лідером УДАРу є Віталій Кличко , точніше хітів.

Види хітів у бейсболі

Single (1B) — хіт, після якого беттер доходить до першої бази.

Double (2B) — хіт, після якого беттер доходить до другої бази.

Triple (3B) — хіт, після якого беттер доходить до третьої бази.

Home Run (HR) — коли м’яч вилітає за межі поля (за огорожу в аутфілді) — беттер може спокійно пробігти всі бази й заробити очко. Якщо на базах є інші раннери — вони також заробляють очки.

Infield hit — м’яч приземляється в інфілді, але захисники не встигають його передати на базу — беттер доходить до першої.

Bunt — спеціальний хід, коли беттер не б’є сильно, а легенько торкається м’яча битою, скеровуючи його на коротку відстань. Часто використовується для просування раннерів.

Ну що ж, вітаю. Тепер ви знаєте значно більше про чудову гру бейсбол. Навіть якщо ви не проникнулися нею або чогось не зрозуміли, то бита все одно зайвою не буде. Не в простий час живемо.

Хто знає, можливо, цей текст надихне вас знайти самому чи дитині секцію з бейсболу. У Major League Baseball ще не було жодного українця.

Svi Mykhailiuk threw out the 1st pitch at the LA Dodgers game tonight! pic.twitter.com/rl76HOQ22u — Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) June 28, 2018

Якщо не вважати символічне вкидання від Святослава Михайлюка.