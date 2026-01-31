Українська правда
Берестнєв: У 2011-14 роках іноземці Суперліги отримували 30-40 тисяч доларів на місяць

Руслан Травкін — 31 січня 2026, 14:28
Валентин Берестнєв
Колишній тренер збірної України з баскетболу Валентин Берестнєв, який працював наставником МБК Миколаїв у різних десятиліттях, пригадав, що були часи, коли легіонери в чемпіонаті України отримували солідні зарплати.

Про це нинішній наставник Ніко-Баскета сказав в інтерв'ю "Чемпіону".

– У сезоні-1997/98 МБК Миколаїв став бронзовим призером Суперліги, а в 1992-му ви були асистентом, коли команда здобула срібло. Пройшло багато часу, але чи пам'ятаєте, чи були тоді якісь додаткові премії за ці медалі?

Вже точно не пам'ятаю. Звичайно, премії були. У ті роки не існувало великих зарплат. Зараз також усі клуби платять скромно – всі розуміють, що йде війна. Ми вдячні всім, хто допомагає нам мати зарплати на такому рівні.

У 2011-2014 роках, коли іноземці отримували 30-40 тисяч доларів на місяць, а українці – 15-25, премії вже не мали великого значення.

А тоді, коли зарплата становила близько 1000 гривень, якісь 200 гривень премії були дуже й дуже потрібні. Це були не надто великі суми. Напевно, за бронзу ми отримали щось на рівні місячного окладу.

Але головна нагорода – це медаль. Яскравих сезонів і матчів було багато, але найбільше запам'ятовуються саме ті чемпіонати, де ти здобуваєш нагороди.

Команда з Миколаєва цього сезону вперше від початку повномасштабної війни повернулася до Суперліги. За підсумками сезону-2024/25 Ніко-Баскет став срібним призером Вищої ліги. 

