Саме цього я завжди прагнув: Ферстаппен продовжив контракт із Ред Булл

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен підписав нову угоду з Ред Булл.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт розрахований до кінця сезону-2030. Нідерландець заявив, що завжди хотів продовжити співпрацю.

"Я дуже радий продовженню контракту. У нас найкращі фахівці, і я з ентузіазмом чекаю на можливість продовжувати працювати з усіма разом, щоб знову повернутися на вершину. Це, як і раніше, наша головна мета, до якої ми всі прагнули та будемо прагнути й надалі. Хочу подякувати за довіру, яку мені надали. Я завжди казав, що команда для мене – як друга родина, я почуваюся тут як вдома. Я прийшов у команду з надією перемагати в гонках. Те, чого ми досягли разом, – це просто чудово: ми пережили безліч неймовірних моментів і завоювали чотири чемпіонські титули. Продовжувати цей шлях із тією самою командою, з якою я пройшов усю свою кар’єру, це справді особлива подія, саме цього я завжди прагнув", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що попередня угода пілота діяла до кінця 2028 року, проте містила опцію дострокового розірвання. Цей пункт активувався влітку 2026-го через те, що на середину сезону Ферстаппен не входив до першої двійки лідерів чемпіонату, що давало йому юридичне право покинути команду до жовтня.

На тлі чуток про можливий перехід Макса до інших команд сторони вели кількамісячні перемовини. Керівництво Ред Булл пропонувало варіанти співпраці терміном до 2033 року, включно з підвищенням зарплати та вилученням пунктів про достроковий вихід.

Сам гонщик відкладав підписання, вимагаючи гарантій конкурентоспроможності боліда на сезон-2027. У підсумку сторони досягли компромісу та зафіксували довгострокові зобов'язання.

Нагадаємо, що наступний етап Формули-1 відбудеться в Нідерландах. Він триватиме з 21 по 23 серпня.