Стало відомо, стільки Погачар заробив за 2025 рік
Словенець Тадей Погачар за 2025 рік заробив 12 млн євро.
Про це пише Gazzetta.it (платна підписка). Деталі наводить видання Ekipa.svet24.si.
Після продовження контракту з командою UAE Emirates минулого року він забезпечив собі річну зарплату у розмірі 8 мільйонів євро, а також у його контракті є численні бонуси.
Наприклад, він отримав 1 мільйон євро за перемогу в Тур де Франс та 250 тисяч за перемогу на чемпіонаті світу.
Потім є його спонсори – у нього 9 головних спонсорів – які щорічно додають до його заробітку 2 мільйони євро, і ця цифра подвоїться наступного року завдяки популярності та домінуванню Погачара, оскільки очікується, що він співпрацюватиме з двома новими партнерами.
Найбільший стрибок порівняно з попередніми роками можна побачити в продажу його персоналізованої продукції. З цього доходу Погачар заробляє один мільйон євро щорічно. Тадей Погачар став зіркою світового рівня, а його логотип стає все більш впізнаваним.
Нагадаємо, нещодавно Погачар сенсаційно поступився 40-річному британцю під час гонки Pogi Challenge.