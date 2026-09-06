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Бензема був готовий безкоштовно грати за Ліон

Олег Дідух — 6 вересня 2026, 13:20
Бензема був готовий безкоштовно грати за Ліон
Карім Бензема
Getty Images

Легендарний французький форвард Карім Бензема був готовий безкоштовно грати за Ліон.

Про це повідомляє L'Equipe.

Наприкінці серпня поточного року Бензема розірвав контракт із Аль-Хілялем і наразі перебуває в статусі вільного агента. 38-річний форвард був готовий за Ліон, не отримуючи ніякої зарплати.

Керівництво французького клубу було готове запросити Бензема на таких умовах, проте цьому переходу завадили контракті зобов'язання гравця. Карім є амбасадором чемпіонату Саудівської Аравії та не має права грати в іншому чемпіонаті. Термін дії контракту амбасадора завершиться в 2030 році, коли форварду буде вже 43 роки.

У зв'язку з цим, існує висока ймовірність того, що Бензема незабаром оголосить про завершення кар'єри.

Бензема є вихованцем Ліона, за першу команду виступав у 2004 – 2009 роках, відзначившись 66 голами в 148 матчах у всіх турнірах.

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