Легендарний французький форвард Карім Бензема був готовий безкоштовно грати за Ліон.

Про це повідомляє L'Equipe.

Наприкінці серпня поточного року Бензема розірвав контракт із Аль-Хілялем і наразі перебуває в статусі вільного агента. 38-річний форвард був готовий за Ліон, не отримуючи ніякої зарплати.

Керівництво французького клубу було готове запросити Бензема на таких умовах, проте цьому переходу завадили контракті зобов'язання гравця. Карім є амбасадором чемпіонату Саудівської Аравії та не має права грати в іншому чемпіонаті. Термін дії контракту амбасадора завершиться в 2030 році, коли форварду буде вже 43 роки.

У зв'язку з цим, існує висока ймовірність того, що Бензема незабаром оголосить про завершення кар'єри.

Бензема є вихованцем Ліона, за першу команду виступав у 2004 – 2009 роках, відзначившись 66 голами в 148 матчах у всіх турнірах.